Nepříjemnost pro Spartu: Andersen musí nakonec na operaci, sezona pro něj končí
PŘÍMO Z RUMUNSKA | Konzervativní cesta se - nakonec - ukázala jako slepá. Magnus Kofod Andersen, záložník Sparty, který se na začátku sezony vyhoupl mezi důležité muže kádru, bude definitivně scházet Brianovi Priskemu i na jaře.
Byla tam naděje, zdálo se, že by se mohl nevysoký střeďák v lednu v Marbelle zapojit do přípravy a být připraven na jaro. Letenský tým by ho nutně potřeboval, Magnus Kofod Andersen v létě ukázal, že ne nadarmo hrál italskou Serii A.
Jenže vše je jinak. Dánský záložník nakonec musí s kolenem na operaci. „Pro zbytek sezony s ním nemůžeme počítat,“ potvrdil nedobrou zvěst trenér Brian Priske přímo v Craiově, kde Spartu čeká další duel Konferenční ligy. „Rehabilitoval a vedl si opravdu dobře, dělal pokroky a byl opravdu blízko návratu, jenže pak se objevily komplikace, po nichž jsme se rozhodli pro operaci,“ popsal kouč.
Případnou náhradu či snahu vedení získat do středu pole v zimě další jméno komentovat nechtěl. „Omlouvám se, to není otázka na dnešek,“ podotkl.
Andersen se zranil na konci srpna v zápase s Duklou, v němž nejprve zapsal asistenci, ale o poločase musel být ze hry stažen. „Ano bylo to vynucené střídání,“ litoval Priske. Pro Sparta to bylo oslabení, Dán vlétl do ročníku velmi dobře.
Po nevýrazném jaru (na Letnou dorazil minulou zimu z angažmá v Benátkách), během nějž řešil velké rodinné potíže, se dostal do pohody, prakticky si vydobyl místo vedle Kaana Kairinena. V hierarchii středových záložníků přeskočil Santiaga Enemeho, Lukáše Sadílka, o místo se nejvíce pral s Patrikem Vydrou.
Do konce podzimu navíc Sparta nemůže počítat s Dominikem Hollým, Eliasem Cobbautem a Emmanuelem Uchennou, jenž ve středu ráno absolvoval menší zákrok.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off