Britský tisk o Slavii: Pro český tým radši Evropskou ligu. Povzdech nad návštěvou
Podle britských médií předvedli fotbalisté pražské Slavie v úterním utkání Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu průměrný výkon. Novináři upozornili, že čeští šampioni favoritovi příliš neztížili cestu za vítězstvím 3:0 a zisk tří bodů nelze po rozpačitém vstupu „Kohoutů“ do sezony přeceňovat.
Domácí se ujali vedení v 26. minutě po vlastním gólu Davida Zimy. Krátce po změně stran zvýšil z penalty Mohammed Kudus a stejným způsobem přidal pojistku v 79. minutě Xavi Simons.
„Simons řídil snadné vítězství, tlak na trenéra Thomase Franka zase trochu poleví,“ napsal The Guardian. „Nebyl to ideální výkon, Tottenham nabídl průměrné Slavii příliš šancí, ale zápas byl celou dobu pod kontrolou,“ uvedl web BBC. „V domácí obraně se objevovaly díry, ale průměrný soupeř je nedokázal potrestat,“ přidal Daily Mail.
Zase nebylo vyprodáno
Slavia s aktuálně desátým týmem Premier League držela v prvním poločase krok, gólové šance měly oba týmy. Londýnskému celku pomohl Zimův smolný zásah hlavou, reprezentační stoper po rohovém kopu nešťastně poslal míč do vlastní sítě.
„Hosté toho mnoho nepředvedli, navíc si dali bizarní vlastní gól a darovali soupeři zbytečné penalty. Zdá se, že českému týmu by více seděla spíš Evropská liga, proto nemá cenu mluvit o tom, že se z Frankova mužstva stává na Tottenham Hotspur Stadium stroj na vítězství,“ připomněl The Guardian tři výhry ze tří domácích zápasů v Lize mistrů.
„Spurs měli v první půli větší šance, Zimova rána hlavou je poslala do zaslouženého vedení,“ podotkl Sky Sports.
Na stadion pro 63 000 lidí si našlo cestu jen 47 000 diváků. „Třetí domácí zápas v Lize mistrů a znovu nebylo vyprodáno. Nedalo se však čekat, že zrovna proti Slavii se to změní, i vzhledem k formě Tottenhamu a vysokým cenám vstupenek. Na Tottenham teprve čekají těžší výzvy, třeba se dočkáme i plného stadionu,“ napsal Daily Mail.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|4
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|5
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|6
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|7
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|8
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|9
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|11
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|12
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|13
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|14
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|15
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|18
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|19
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|20
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|21
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|22
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|23
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|26
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|27
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|33
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off