Britský tisk o Slavii: Pro český tým radši Evropskou ligu. Povzdech nad návštěvou

Sprinteři Tottenhamu byli moc i na čtyři stopery. Může se fantastický Staněk ještě prodat ven? • Zdroj: isportTV
Jindřich Staněk v utkání LM proti Tottenhamu
Jindřich Staněk v utkání LM proti Tottenhamu
Xavi Simons se raduje proměňuje penaltu proti Slavii
Xavi Simons se raduje z proměněné penalty proti Slavii
Xavi Simons se raduje z proměněné penalty proti Slavii
Mohammed Kudus se raduje z proměněné penalty proti Slavii
Liga mistrů
Podle britských médií předvedli fotbalisté pražské Slavie v úterním utkání Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu průměrný výkon. Novináři upozornili, že čeští šampioni favoritovi příliš neztížili cestu za vítězstvím 3:0 a zisk tří bodů nelze po rozpačitém vstupu „Kohoutů“ do sezony přeceňovat.

Domácí se ujali vedení v 26. minutě po vlastním gólu Davida Zimy. Krátce po změně stran zvýšil z penalty Mohammed Kudus a stejným způsobem přidal pojistku v 79. minutě Xavi Simons.

„Simons řídil snadné vítězství, tlak na trenéra Thomase Franka zase trochu poleví,“ napsal The Guardian. „Nebyl to ideální výkon, Tottenham nabídl průměrné Slavii příliš šancí, ale zápas byl celou dobu pod kontrolou,“ uvedl web BBC. „V domácí obraně se objevovaly díry, ale průměrný soupeř je nedokázal potrestat,“ přidal Daily Mail.

Zase nebylo vyprodáno

Slavia s aktuálně desátým týmem Premier League držela v prvním poločase krok, gólové šance měly oba týmy. Londýnskému celku pomohl Zimův smolný zásah hlavou, reprezentační stoper po rohovém kopu nešťastně poslal míč do vlastní sítě.

„Hosté toho mnoho nepředvedli, navíc si dali bizarní vlastní gól a darovali soupeři zbytečné penalty. Zdá se, že českému týmu by více seděla spíš Evropská liga, proto nemá cenu mluvit o tom, že se z Frankova mužstva stává na Tottenham Hotspur Stadium stroj na vítězství,“ připomněl The Guardian tři výhry ze tří domácích zápasů v Lize mistrů.

„Spurs měli v první půli větší šance, Zimova rána hlavou je poslala do zaslouženého vedení,“ podotkl Sky Sports.

Na stadion pro 63 000 lidí si našlo cestu jen 47 000 diváků. „Třetí domácí zápas v Lize mistrů a znovu nebylo vyprodáno. Nedalo se však čekat, že zrovna proti Slavii se to změní, i vzhledem k formě Tottenhamu a vysokým cenám vstupenek. Na Tottenham teprve čekají těžší výzvy, třeba se dočkáme i plného stadionu,“ napsal Daily Mail.

30

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal550014:115
2Bayern650118:715
3Atalanta64118:613
4Paris SG540119:812
5Inter Milán640212:412
6Real540112:512
7Atlético640215:1212
8Liverpool640211:812
9Tottenham632113:711
10Dortmund531117:1110
11Chelsea631213:810
12Manchester City531110:510
13Sporting631212:810
14Barcelona631214:1110
15Newcastle530211:49
16Marseille630311:89
17Galatasaray63038:89
18Monaco 62317:89
19Eindhoven622215:118
20Leverkusen52218:108
21Karabach52128:97
22Neapol52126:97
23Juventus513110:106
24Pafos51314:76
25Saint Gilloise62047:156
26Olympiacos61236:135
27Club Brugge51138:134
28Bilbao51134:94
29FC Kodaň51137:144
30Frankfurt61148:164
31Benfica51044:83
32Slavia60332:113
33Bodo/Glimt50237:112
34Villarreal50142:101
35Kajrat60154:151
36Ajax50051:160
  • Osmifinále
  • Play-off
