Schick ostře: Nároďák nás znehodnocoval. Popsal cestovatelské peklo na MS
Vůbec poprvé promluvil o vystoupení českých fotbalistů na nedávném mistrovství světa. Patrik Schick, který oznámil po návratu z Ameriky konec reprezentační kariéry, byl velmi kritický. „Mistrovství bylo od prvního do posledního dne tragické,“ řekl 30letý útočník v podcastu To nemá kam od sázkové společnosti Fortuna.
Národní tým, který se protlačil na světový šampionát po dvaceti letech, dohrál na turnaji už po třech zápasech v základní skupině. Z nich získal jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou (1:1). Výkony nebyly dobré, celé mužstvo čelilo v tuzemsku obrovské kritice.
„Nikdo se tomu nemůže divit,“ řekl Schick. „Fanoušci chodili ráno fandit do hospody a my jsme celé mistrovství pojali tak laxně, neprofesionálně. Vůči jim mě to mrzí. Nebylo to jen o tom, co jsme dělali na hřišti, ale všechno okolo. To bylo prostě špatné,“ pokračoval.
Dál byl pochopitelně víc konkrétní. Když se vrátil na přípravu do Leverkusenu, zajímal se u spoluhráčů, jaké měli vlastní zkušenosti z mundialu v Americe. „Ptal jsem se na hotely, jídlo, regenerace a tak dál. Všichni říkalo, že to bylo super a perfektní. A když si srovnám, jaký my jsme měli režim, tak není překvapení, jak jsme dopadli,“ řekl Schick.
Náročné cestování
Nejvíc si postěžoval na náročnost cestování. Reprezentace sídlila v Dallasu, kde pravidelně trénovala. Na zápasy se přesouvala jednou do Atlanty a dvakrát do Mexika. Útočník nabídl příklad z posledního zápasu, který Češi odehráli v Mexiku proti domácím na Aztéckém stadionu. Byla z toho jasná porážka 0:3.
„Jeli jsme hodinu z Dallasu na letiště, let trval tři a půl hodiny. Další dvě jsme jeli autobusem, který měl na sklech fólie. Přes ně nešlo vidět ven. Na silnicích v Mexiku byla jedno ďoura za druhou, bylo to něco strašného. Jeli jsme dvě hodiny na hotel, dali si rychlý oběd a vyrazili na trénink,“ líčil Schick velmi podrobně.
Přípravu na klíčový zápas ovlivnilo i počasí. Hráči odstartovali trénink později kvůli bouřce. „Vyjeli jsme ráno a zastavili se až večer po tréninku. V osm hodin. Dali jsme si večeři, šli na poko a byli úplně K.O. Z cestování jsme byli úplně vyřízení, a to jsme nekopli ještě ani do balonu,“ přiznal kanonýr bundesligového celku. „Problém byl, že jsme řešili pořád nadmořskou výšku, ale ne, že před zápasem cestujeme osm hodin,“ zdůraznil.
Jak to má s Deniou?
Schick následně jen pár hodin po vyřazení z turnaje překvapivě oznámil veřejnosti, že uzavírá reprezentační kariéru. Jak zmínil už tehdy, nešlo prý o impulzivní rozhodnutí. „Přestávalo se mi líbit, že se nic nemění,“ nastínil. „Všichni říkali, co se musí změnit a dělat jinak, ale všechno bylo pořád stejné. A to se nebavím jen o fotbalových věcech,“ podotkl.
V národním dresu debutoval v květnu 2016. Od té doby odehrál 56 zápasů, v nich nastřílel 26 gólů. „Reprezentace mi spíš brala, než něco dávala. Vždycky byla jako místo, že se hráč jede z klubu ukázat ještě na světovou scénu. Měla to být odměna. My jsme ale nároďák, kam jsme se jeli znehodnotit. A to mi docela vadilo,“ vysvětlil Schick.
Momentálně se veřejnost ptá, zda je jeho verdikt definitivní. Po šampionátu v Americe totiž rezignoval trenér Miroslav Koubek a fotbalová asociace získala Santiho Deniu. Španělský kouč řekl na první tiskové konferenci, že má o Schicka zájem.
Se samotným hráčem se ale ještě nepotkal. „Nevolali jsme si. Náš kondičák (z Leverkusenu) akorát v minulosti kooperoval se Santim a chtěl si ho vzít k reprezentaci. Přes něj se ke mně dostalo, že trenér údajně chce přijet na schůzku. Zatím k žádnému kontaktu ale nedošlo,“ prozradil Schick.
Nakonec přihodil: „Upřímně si myslím, že i kdyby přijel, mé rozhodnutí nezmění.“