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Schick ostře: Nároďák nás znehodnocoval. Popsal cestovatelské peklo na MS

Patrik Schick.
Patrik Schick.Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Patrik Schick v utkání proti Faerským ostrovům
Patrik Schick se za reprezentační kariérou bude už jen ohlížet
Patrik Schick během tréninku před úvodem MS ve fotbale
Patrik Schick se proti Guatemale dostal do tří příležitostí, z nichž jednu dokázal proměnit
Patrik Schick v akci.
Patrik Schick v akci.
Patrik Schick
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Reprezentace
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Vůbec poprvé promluvil o vystoupení českých fotbalistů na nedávném mistrovství světa. Patrik Schick, který oznámil po návratu z Ameriky konec reprezentační kariéry, byl velmi kritický. „Mistrovství bylo od prvního do posledního dne tragické,“ řekl 30letý útočník v podcastu To nemá kam od sázkové společnosti Fortuna.

Národní tým, který se protlačil na světový šampionát po dvaceti letech, dohrál na turnaji už po třech zápasech v základní skupině. Z nich získal jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou (1:1). Výkony nebyly dobré, celé mužstvo čelilo v tuzemsku obrovské kritice.

„Nikdo se tomu nemůže divit,“ řekl Schick. „Fanoušci chodili ráno fandit do hospody a my jsme celé mistrovství pojali tak laxně, neprofesionálně. Vůči jim mě to mrzí. Nebylo to jen o tom, co jsme dělali na hřišti, ale všechno okolo. To bylo prostě špatné,“ pokračoval.

Dál byl pochopitelně víc konkrétní. Když se vrátil na přípravu do Leverkusenu, zajímal se u spoluhráčů, jaké měli vlastní zkušenosti z mundialu v Americe. „Ptal jsem se na hotely, jídlo, regenerace a tak dál. Všichni říkalo, že to bylo super a perfektní. A když si srovnám, jaký my jsme měli režim, tak není překvapení, jak jsme dopadli,“ řekl Schick.

Náročné cestování

Nejvíc si postěžoval na náročnost cestování. Reprezentace sídlila v Dallasu, kde pravidelně trénovala. Na zápasy se přesouvala jednou do Atlanty a dvakrát do Mexika. Útočník nabídl příklad z posledního zápasu, který Češi odehráli v Mexiku proti domácím na Aztéckém stadionu. Byla z toho jasná porážka 0:3.

„Jeli jsme hodinu z Dallasu na letiště, let trval tři a půl hodiny. Další dvě jsme jeli autobusem, který měl na sklech fólie. Přes ně nešlo vidět ven. Na silnicích v Mexiku byla jedno ďoura za druhou, bylo to něco strašného. Jeli jsme dvě hodiny na hotel, dali si rychlý oběd a vyrazili na trénink,“ líčil Schick velmi podrobně.

Přípravu na klíčový zápas ovlivnilo i počasí. Hráči odstartovali trénink později kvůli bouřce. „Vyjeli jsme ráno a zastavili se až večer po tréninku. V osm hodin. Dali jsme si večeři, šli na poko a byli úplně K.O. Z cestování jsme byli úplně vyřízení, a to jsme nekopli ještě ani do balonu,“ přiznal kanonýr bundesligového celku. „Problém byl, že jsme řešili pořád nadmořskou výšku, ale ne, že před zápasem cestujeme osm hodin,“ zdůraznil.

Jak to má s Deniou?

Schick následně jen pár hodin po vyřazení z turnaje překvapivě oznámil veřejnosti, že uzavírá reprezentační kariéru. Jak zmínil už tehdy, nešlo prý o impulzivní rozhodnutí. „Přestávalo se mi líbit, že se nic nemění,“ nastínil. „Všichni říkali, co se musí změnit a dělat jinak, ale všechno bylo pořád stejné. A to se nebavím jen o fotbalových věcech,“ podotkl.

V národním dresu debutoval v květnu 2016. Od té doby odehrál 56 zápasů, v nich nastřílel 26 gólů. „Reprezentace mi spíš brala, než něco dávala. Vždycky byla jako místo, že se hráč jede z klubu ukázat ještě na světovou scénu. Měla to být odměna. My jsme ale nároďák, kam jsme se jeli znehodnotit. A to mi docela vadilo,“ vysvětlil Schick.

Momentálně se veřejnost ptá, zda je jeho verdikt definitivní. Po šampionátu v Americe totiž rezignoval trenér Miroslav Koubek a fotbalová asociace získala Santiho Deniu. Španělský kouč řekl na první tiskové konferenci, že má o Schicka zájem.

Se samotným hráčem se ale ještě nepotkal. „Nevolali jsme si. Náš kondičák (z Leverkusenu) akorát v minulosti kooperoval se Santim a chtěl si ho vzít k reprezentaci. Přes něj se ke mně dostalo, že trenér údajně chce přijet na schůzku. Zatím k žádnému kontaktu ale nedošlo,“ prozradil Schick.

Nakonec přihodil: „Upřímně si myslím, že i kdyby přijel, mé rozhodnutí nezmění.“

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