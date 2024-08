Real má Superpohár. Pálil i Mbappé. Hlídal ho „exobjekt“ zájmu Slavie

Byl to typický první poločas Los Blancos, když o něco jde. Pamatujete na červnové finále Champions League proti Borussii Dortmund? Real se rozjížděl hodně ztěžka. Jako stará lokomotiva do kopce. Stratég Carlo Ancelotti však o pauze vymyslel ďábelský plán a ušatý pohár byl doma. Podobně to vypadalo i ve středu ve Varšavě, i když se nedalo říct, že by v první půli byla Atalanta lepší. Vlastně se nedělo takřka nic. Dvě břevna, ale jinak nuda. Po pauze se ale děly věci.

ČÍSLO 8 ŽIJE!

Nejprve v 59. minutě skvělou kombinaci Real zakončil do prázdné kasy. Přihrávku Viníciuse Júniora zužitkoval Federico Valverde. Uruguayský záložník se toho nebál a po konci kariéry Toniho Kroose nelenil a vzal si jeho osmičku na dres. „Stále tomu nemůžu uvěřit. Den, kdy mi Toni řekl, že si můžu vzít jeho číslo, bude navždy vzpomínkou v mém srdci,“ rozplýval se už v červnu Valverde. Šestadvacetiletý záložník však nepřevzal po německé legendě jen numero na zádech, má taky plnit jeho roli dispečera hry, a pokud přidá ještě gólovou nástavbu, možná si někdo bude považovat osmičky, kterou převezme za několik let po něm.

MBAPPÉHO PREMIÉRA

Miliony fanoušků Realu po celém světě na ten okamžik čekaly jako na příchod spasitele. Mbappé slavící gól v dresu Realu? Sny se staly realitou. Ne, že by to byl fenomenální zápas francouzské superstar, ale nakonec v těch klíčových momentech sehrál hlavní roli. Byl to vlastně on, kdo strhnul dva obránce při první gólové akci, takže mohl vyniknout Valverde.

Po hodině hry přišla jeho chvilka, když si ve vápně našel balón směřující od Judea Bellinghama a mezi beky zamířil do poloodkrytého rohu brány. Brankář Juan Musso byl bezmocný. Mbappé tak splnil svůj hlavní úkol a v 83. minutě přepustil své místo Brahímu Díazovi.

Zajímavostí také je, že Mbappého často hlídal jistý Isak Hien. O švédského obránce ve službách Atalanty před časem jevila zájem Slavia. V plné nahotě se tak ukázalo, koho si mohli Pražané hýčkat. Hien sice k francouzskému kanonýrovi nedostoupil včas při gólu na 2:0, ale celkově odehrál důstojnou partii.

Mimochodem, právě Mbappé a Bellingham naskočili poprvé do hry od konce EURO v Německu. Ancelotti jim během zbytku přípravy dal volno, aby si odpočinuli. Jeho prozíravost nyní přinesla superpohárové ovoce.

DVA ITALŠÍ LIŠÁCI

Souboj dvou prošedivělých elegánů u laviček taky byla mikropříběhem zápasu. Carlo Ancelotti na lavičce Realu už nemusí nikomu nic dokazovat, to Gian Piero Gasperini získal na sklonku minulé sezony v Evropské lize svou první trenérskou trofej. Oba jsou to přitom věkem vrstevníci. Ancelottimu je pětašedesát, Gasperini je jen o pár měsíců starší. Tentokrát se však znovu přihlásila o slovo Ancelottiho aura. Nebylo co řešit. Atalanta odehrála sympatické střetnutí, ale Real znovu prokázal svou velikost.