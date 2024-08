Kapitán Holeš: Zafi je rafan, když se zakousne… Choras nám pomáhá

Tomáš Chorý v odvetě sice neskóroval, i tak výrazně pomohl Slavii k postupu do play off Ligy mistrů • Profimedia.cz

PŘÍMO Z BRUSELU | V očích byla po náročné šichtě v Bruselu znatelná únava, zároveň uspokojení z dobře odvedené práce. Tomáš Holeš (31) patří ke stěžejním pilířům slávistické defenzivy, která na startu sezony obdržela v šesti zápasech jediný gól. „Funguje nám to,“ liboval si kapitán týmu po výhře 1:0 proti Saint-Gilloise. Výsledek z úterní odvety znamenal postup do play off o Ligu mistrů, kde Slavia vyzve francouzské Lille.

Jde o zasloužený postup?

„Určitě, navíc byl tenhle druhý zápas fakt vydřený, hlavně o soubojích a o zastupování vzadu. Hájili jsme náskok 3:1 ze zápasu doma, podali jsme soustředěný výkon do defenzivy, hodně jsme kouskovali hru. Byl to docela vyspělý výkon. Samozřejmě jsme si představovali, že budeme aktivnější, na druhou stranu byl soupeř opravdu kvalitní. Jsem rád, že jsme jim vzadu nic nedovolili a na konci dali i gól. Velká spokojenost.“

Co rozhodlo dvojutkání proti Saint-Gilloise?

„Určitě domácí zápas, to byl klíč. Šli jsme v něm do komfortního vedení 2:0, hájit náskok po výsledku 3:1 je venku super. Můžete zalézt, čekat na brejky a se zápasem si trošku hrát. Všechno nám šlo do karet, čas ubíhal a zvládli jsme to.“

Máte radost z toho, jak jste to zvládli po taktické stránce?

„Už jsme říkali, jak jsme rádi, že nám to funguje dozadu, nedostáváme góly. Je to o celém týmu, všichni skvěle bráníme. Bylo super, že jsme doma dali tři góly, teď jsme to zvládli skvěle takticky. Kluci, co hráli nahoře, toho mají plné brejle, oběhali to tam, Zvládli jsme jim zavřít nebezpečné hráče, hráli jsme to, co chtěli.“

Cítili jste ze hřiště, že ten zápas máte od první minuty pod kontrolou?

„Začali jsme dobře, drželi balon, měli i nějaké standardky, to byl náš plán. Pak se nám nedařilo tolik držet balon, ale z týmu jsem cítil, že dozadu pracují všichni skvěle, že jsme pevní. Soupeř nás sice chvílemi zatlačil, ve druhé půli jsme se tolik nedostali na jeho půlku, ale pořád jsem viděl, že zůstáváme pevní. Nebál jsem se o výsledek.“

Znovu se povedlo uhlídat Camerona Puertase, nejlepšího hráče Saint-Gilloise. Osobku stejně jako v Praze na něj hrál Christos Zafeiris. Ukázal defenzivní schopnosti, které byste od něj ani nečekali?

„Puertas měl v zápase skvělé věci, bylo znát, že jde o hlavní postavu jejich týmu, bez něj jsou poloviční. Zafi to zvládl zase výborně, pak na něj přišel Prebslík (Filip Prebsl) a povedlo se mu to stejně. Uhlídali jsme ho a do ničeho nepustili.“

Není to trošku paradox, když do Slavie přicházel jako ofenzivní hráč?

„Možná ano, ale jsme rádi, že jde o komplexního hráče a zvládá i defenzivu. On je zarputilý, takový malý rafan. Když se do někoho zakousne, těžko se z toho někdo dostává. Ale třeba v utkáních doma, kdy máme daleko víc ze hry a držíme balon, ukáže zase svou jinou kvalitu.“

Pomáhá vám, že se v útoku můžete opřít o Tomáše Chorého?

„Choras hrál v tomhle dvojzápase opravdu skvěle. Uhrál spousty míčů, doma dal dva góly a dneska taky odvedl spousty práce. Jsem rád, že je tady a takhle nám pomáhá. Váže na sebe hráče. Musíme se pořád učit na něj hrát, až ho začneme pořádně využívat a zvykneme si na něj, bude to ještě lepší. Opravdu hodně nám pomáhá.“

Rozhodl střídající Václav Jurečka, ukazuje mimořádné střelecké schopnosti?

„Potěšilo mě, že dal gól, v tu chvíli bylo po zápase a ulevilo se mi. Venca to má v sobě. Je to střelec s výborným výběrem místa. Je to odměna za to, jak pracoval a počkal si na šanci. Druhý zápas, druhý gól, to svědčí o jeho střeleckých kvalitách.“

Věříte si na Lille, dalšího soupeře v boji o Ligu mistrů?

„Přál jsem si spíš Fenerbahce, znovu se setkat s koučem Mourinhem. Bohužel to je Lille, bude to hodně nepříjemné, určitě zase mají rychlé hráče, jak to u takových týmů bývá.“