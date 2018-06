Skalák v Brightonu trpěl a chce pryč. Nemyslím si, že bych byl horší, říká

V Premier League si v uplynulé sezoně vůbec nekopl, teď si Jiří Skalák (26) hledá nové angažmá. Brighton pro něj přestal být oázou radosti. „Měl bych odejít. Kdyby takto proběhl i další rok, bylo by to pro člověka hodně náročné,“ uvedl odchovanec Sparty během Kaloudovy akce v Brně, kam dostal pozvání kvůli krátkému působení ve Zbrojovce.

Má jasno: Brighton ne, ale Anglie ano. Mimo Ostrovy se Jiří Skalák nechystá. „Doufám, že moje cesta zůstane tam. Bylo by nevhodné odcházet,“ vyznal se dynamický krajní záložník, jenž má za sebou víceméně ztracený ročník. V áčku nováčka Premier League nedostal žádnou šanci. Pokud přijde slušná nabídka z druhé nejvyšší soutěže, vezme ji. „Je to velmi kvalitní liga. Vůbec bych se jí nebránil,“ potvrdil rodák z Pardubic.

Netuší, proč ho kouč Chris Hughton nepustil na plac, odřízl od sestavy. Měl v kádru samé lepší borce? „Nemyslím si, že bych byl horší,“ tvrdí Skalák. O rok dřív byla jeho pozice úplně jiná. Do užší rotace patřil, nasbíral jednatřicet startů a šest asistencí na gól.

„Spousta těch kluků sezonu předtím hrála a já také. Prostě jsem teď šanci nedostal. Hrálo se nějakým stylem, dařilo se a byli jsme tam, kde jsme chtěli být. Po postupu přišlo pár nových hráčů a trenér sestavu v podstatě netočil. Hráli pořád ti samí. Takový je bohužel někdy fotbal,“ povzdechl si.

V ročníku 2017/18 naskočil jen čtyřikrát za juniorku. Víc ani ťuk. Taková „vytíženost“ vás fakt nikam neposune. A v šestadvaceti letech byste přitom měl být na vrcholu výkonnosti. To jsou nejlepší léta fotbalisty. Proto hodlá Skalák změnit zatuchlý vzduch Brightonu.

„S vedením jsme se o tom bavili. Máme na to stejný názor. Jsem mladý, musím hrát. Teď se to nějak řeší, ale nechci se o tom víc bavit. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne,“ říká Skalák. Existuje i varianta, že setrvá ve stávajícím klubu. Ale to by nerad, je to nouzové řešení.

Včera si po dlouhé době s chutí zakopal. V Brně nastoupil za výběr hvězd. Organizátor Luboš Kalouda si vzpomněl na to, jak Skalák ve Zbrojovce válel během hostování v sezoně 2013/2014.

„Něco jsem tady odehrál, tak jsem rád, že si na mě Luboš vzpomněl.“ V Česku už je čtrnáct dní a další tři týdny ho ještě čekají. Do světa se chystá až na konci června. A klub Brighton Hove Albion FC jeho cílovou destinací nejspíš nebude.