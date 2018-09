FIFA plánuje změnu pravidel pro hostování, zasáhne to Chelsea i Kalase

Psal se rok 2010, když se olomoucká Sigma dohodla s Chelsea na přestupu tehdy sedmnáctiletého talentu. Kalasovi se věštila velká budoucnost, jeho agent Pavel Zíka při podpisu smlouvy říkal, že s tak velkým zájmem největších klubů o českého hráče se ještě nikdy předtím nesetkal.

Od té doby uběhlo osm let a Kalas londýnskému velkoklubu stále patří. Že by ale mezitím vyrostl v jeden ze základních pilířů obrany? Ne, za celou dlouhou dobu odehrál v dresu „blues“ pouze dva (!) ligové zápasy. Pravidelně totiž po absolvované přípravě mířil na hostování, když připočteme i Olomouc, v níž zůstal hned první sezonu po přestupu, vyzkoušel si už angažmá v šesti různých klubech.

Nizozemský Arnhem, německý Kolín nad Rýnem a pak pouť po druhé anglické lize. Middlesbrough, Fulham, od letošního léta nejnověji Bristol. Na to, aby český stoper pravidelně hrál za „áčko“ ambiciózní Chelsea, to ale pořád není. Proto i v současných pětadvaceti letech, kdy už nasbíral zkušenosti a prosadil se také do české reprezentace, opakovaně putuje po hostováních. A není sám, podobných případů je v kádru celku ze Stamford Bridge celá řada.

Chorvatský brankář je na tom podobně

Chelsea má v klubech po celé Evropě aktuálně rozmístěno čtyřicet hráčů, přičemž hned sedmadvacet fotbalistů je starších jednadvaceti let. S totožným osudem jako Kalas se dlouho vyrovnával třeba chorvatský brankář Matej Delac, který v klubu strávil osm let a před letním odchodem do dánského Horsensu vystřídal jako host dokonce deset štací.

Nové pravidlo FIFA by tomu však mělo učinit přítrž. Limitní počet hráčů přes jednadvacet let s výjimkou odchovanců, kteří budou moct během jedné sezony odejít z klubu na hostování, podle všeho bude mezi šesti až osmi. To znamená, že nabitý kádr Chelsea čeká velmi zásadní zeštíhlení, se kterým se klub může velmi obtížně vyrovnávat. Podobný problém má i italský Juventus, ten v letošní sezoně vyslal hostovat celkem pětadvacet fotbalistů včetně českého záložníka Romana Macka.

V případě Chelsea se přitom jedná třeba i o Tiemoue Bakayoka (AC Milán) nebo Michyho Batshuayie (Valencia), tedy drahé posily, od kterých si v klubu do budoucna hodně slibují. Pro Kalase by zásah FIFA mohl znamenat, že se po letech putování konečně někde usadí. Návrh ještě musí být schválen, očekává se, že nejhlasitější protesty zazní z Itálie, kde je hostování hojně využíváno.