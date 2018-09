Arsenal vyhrál, ale přišel o zraněného Čecha. United padli, Vydra byl u výhry

Brankář Liverpoolu Allison skvěle zakročil v 22. minutě při vyložené šanci Williana, o chvíli později už ale těsně nedosáhl na Hazardovu střelu k tyči. Belgický křídelník se dostal do čela tabulky střelců Premier League, na šest gólů potřeboval pouze osm střel na bránu.

"Reds" se mohli vrátit do hry v 32. minutě, kdy Salah obešel brankáře Arrizabalagu a z úhlu zakončoval do prázdné brány, míč ale z čáry vykopl stoper Rüdiger. Další šanci Maného z 58. minuty zneškodnil skvělým zákrokem Arrizabalaga.

Vzápětí měl velkou šanci Hazard, ale Allison jeho samostatný únik zlikvidoval. Liverpoolu se nakonec podařilo vyrovnat, když po nevyužitých velkých šancích Shaqiriho a Firmina zapadla v 89. minutě do sítě dalekonosná rána bývalého hráče "Blues" Sturridge.

Čech bude mimo dva až tři týdny

Arsenal mohl poslat do vedení v 16. minutě Lacazette, který po Cathcartově hrubé chybě postupoval sám na Fostera, jeho pokus o lob ale skončil mimo bránu. Po změně stran zahrozili poprvé hosté, po Deeneyho hlavičce k tyči se ale skvěle natáhl Čechův náhradník Leno.

"Kanonýři" se prosadili až v 81. minutě, kdy si ostrý centr z pravé strany srazil do vlastní sítě Cathcart. O dvě minuty později upravil na konečných 2:0 po rychlé kombinaci Özil.

Čech bude kvůli zranění stehenního svalu chybět svému týmu asi dva až tři týdny. Řekl to trenér "Kanonýrů" Unai Emery. "Myslím, že je to zadní stehenní sval, Petr bude chybět asi dva až tři týdny. Zítra se podrobí důkladnějšímu vyšetření. Do zranění předváděl dobrý výkon a jsem rád, že Leno na něj dokázal navázat," uvedl po zápase Emery.

Čech tak před reprezentační přestávkou zřejmě nestihne zápas Evropské ligy v Karabachu ani ligové derby s Fulhamem. Bývalý dlouholetý český reprezentant musel kvůli zranění střídat také v únorovém zápase s Evertonem. Tehdy si přivodil po srážce s útočníkem Niassem problémy s lýtkem.

Manchester City přetavil velkou převahu v první gól v 29. minutě, kdy Sterling ve skluzu usměrnil do brány Saného centr. V 65. minutě pak přidal druhý zásah Agüero, který přešel ve středu hřiště přes dva bránící hráče a po narážečce se Sterlingem přesně zakončil. Argentinský kanonýr vstřelil v posledních 11 zápasech na domácím stadionu Etihad 15 branek.

Útočník Tottenhamu Harry Kane se proti Huddersfieldu prosadil dvakrát v průběhu prvního poločasu a navázal tak na trefu z minulého kola proti Brightonu. Nejprve v 25. minutě poslal hlavou míč do sítě po Trippierově centru a o devět minut později s přehledem proměnil pokutový kop.

Huddersfield stále čeká na první výhru v nové sezoně Premier League. Tottenham po druhé výhře za sebou udržel pozici v nejlepší čtyřce.

United: nejméně bodů od sezony 1989/90

West Ham dosud porazil "Rudé ďábly" pouze jednou z posledních 19 ligových utkání, přesto byl od začátku aktivnějším týmem a už v páté minutě se dočkal úvodní branky. Zabaleta si naběhl na kolmici za obranu a přesným centrem našel Andersona, který patičkou usměrnil míč za De Geu.

Vyrovnat mohl z ojedinělé šance Lukaku, jeho prudká hlavička ale skončila na tyči. "Kladiváři" zvýšili v 43. minutě, kdy se po rohovém kopu uvolnil v pokutovém území Jarmolenko a jeho střelu nešťastně tečoval do vlastní sítě stoper Lindelöf.

Dvacet minut před koncem stáhl trenér Manchesteru José Mourinho ze hřiště svoji největší hvězdu Pogbu a vzápětí snížil po rohovém kopu další patičkou Rashford. Hosté se ale dlouho neradovali, po chybě stoperské dvojice totiž vrátil West Hamu dvougólový náskok aktivní Arnautovic. Rakouský útočník se v roce 2018 podílel na 17 brankách (10 gólů, 7 asistencí), pouze liverpoolský Muhammad Salah má v rámci Premier League lepší bilanci (24).

Burnley i s Vydrou udrželo Cardiff bez bodu

Cardiff prohrál na domácím hřišti 1:2 s týmem Burnley, v jehož dresu nastoupil od začátku český útočník Matěj Vydra a odehrál 72 minut. Velšský celek stále čeká na první výhru v sezoně.

V prvním poločase měli blíže ke gólu domácí, ale Murphy z velkého úhlu nastřelil tyč a v 35. minutě zachránil hosty skvělým zákrokem brankář Hart, který vytěsnil pohotovou střelu Zohoreho. Vydra byl hlavní postavou na konci prvního poločasu, kdy po střele Patersona vyhlavičkoval míč z brankové čáry na roh.

Nakonec udeřili jako první hosté. V 51. minutě si na centr Westwooda naskočil Gudmundsson a se štěstím se mu podařilo dostat míč za gólmana Etheridge.

Domácí se dočkali branky v 60. minutě, Murphy si naběhl do vápna, kde dostal přihrávku od Ecueleho a střelou k pravé tyči nedal Hartovi šanci. Vyrovnaný stav netrval dlouho, v 70. minutě vstřelil první gól v ligové sezoně Vokes, když míč poslal v pádu hlavou na vzdálenější tyč.

Fotbalisté Burnley si připsali druhou výhru za sebou. Naopak Cardiff prohrál už počtvrté v řadě a s Huddersfieldem a Newcastlem patří k nejhorším týmům soutěže.

Anglická fotbalová liga - 7. kolo:

West Ham United - Manchester United 3:1

Branky: 5. Anderson, 43. vlastní Lindelöf, 74. Arnautovic - 71. Rashford

Arsenal - Watford 2:0

Branky: 81. vlastní Cathcart, 83. Özil

Everton - Fulham 3:0

Branky: 56. a 89. Sigurdsson, 66. Tosun

Huddersfield - Tottenham 0:2

Branky: 25. a 34. Kane

Manchester City - Brighton 2:0

Branky: 29. Sterling, 65. Agüero

Newcastle - Leicester 0:2

Branky: 30. Vardy z pen., 73. Maguire

Wolverhampton - Southampton 2:0

Branky: 79. Cavaleiro, 87. Castro Otto

Chelsea - Liverpool 1:1

Branky: 25. Hazard - 89. Sturridge

Cardiff - Burnley 1:2

Branky: 60. Murphy - 51. Gudmundsson, 70. Vokes