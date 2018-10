Mourinhův soudný den? Na tiskovku za tmy se 262 slovy: Potřebujeme body

Portugalský kouč souhlasil, že nevyhrát pět zápasů za sebou je pro klub typu Manchesteru United nepřípustné. Slavnému týmu by se to stalo poprvé od roku 1999. "To je neakceptovatelné," začal Mourinho na ranním setkání s britskými novináři.

Do práce vyjížděl ještě za tmy, přivstat si museli i žurnalisté, kteří se chtěli trenéra zeptat na několik otázek. Mourinho jim příliš šancí nedal. Odpověděl přesně na šest otázek, novináři spočítali, že použil 262 slov. Strohá a krátká tisková konference, jakou čeští novináři pamatují z EURO 2016 od tehdejšího trenéra národního týmu Pavla Vrby, trvala tři a půl minuty.

"Jenom jedna domácí prohra v minulé sezoně, jedna porážka v posledních sedmi zápasech, ale žádné vítězství v uplynulých třech zápasech doma, nýbrž tři remízy. Tím pádem v tom není hořkost z porážky, ale ani štěstí po výhře - je důležité, abychom sobotní zápas vyhráli," vypočítal Mourinho týmové statistiky, ve tváři ani špetku emocí.

"Jsme teprve v říjnu. Když se podíváme na tabulky mnoha lig po Evropě, tak neodpovídají tomu, co se dělo v nedávných měsících nebo na konci minulé sezony," uvedl Mourinho. "Měli bychom být v mnohem lepší pozici, ale k tomu potřebujeme body. Body, které jsme ztratili především v posledních dvou zápasech, ze kterých máme jen bod ze šesti možných," narazil na ztráty s Wolverhamptonem (1:1) a West Hamem (1:3), po nichž jsou United až desátí, s devítibodovou ztrátou na vedoucí Manchester City.

Mourinho dobře ví, že se pod ním kýve židle. Na vzrůstající tlak reaguje svým obvyklým způsobem - úšklebky, odsekávání, krátké, strohé odpovědi. Portugalský kouč se snaží zůstat nad věcí, jenže na Old Trafford zabředává do horké kaše problémů. Navíc se čím dál víc propírají jeho neshody s hráči, což byl začátek jeho konce v uplynulé štaci v Chelsea.

Třetí sezona v klubu totiž může být velmi rychle poslední. Vedle absence výsledků se zatím výrazně nelepší ani herní projev týmu, který kritizují klubové legendy. "Jsem překvapený, že na lavičce po sobotní prohře vůbec ještě přežil," divil se bývalý vynikající záložník Paul Scholes v narážce na prohru 1:3 na slabém West Hamu. "Každý tým, který má být úspěšný, musí tvrdě pracovat. Tohle mužstvo tak nepůsobí a za kým to jde? Za trenérem," doplnil bývalý vynikající stoper Rio Ferdinand.

Mourinho se ale dál chová jako zatvrzelý býk. "Nepotřebuju vědět, co řekl. Říká, co říkat chce. Nezajímá mě to. Upřímně – nezajímá mě to. Svoboda projevu, svobodná země. Můžete si říkat, co chcete," prohlásil portugalský trenér jízlivě směrem ke Scholesovi.

Pokud ale nebude mít v rukávu výsledky, jeho sebevědomé vystupování ho může brzy semlít. Jeden ze "soudných dnů" pro Mourinha přichází právě v sobotu. Na Old Trafford přijede Newcastle. Osmnáctý celek Premier League, který v sedmi odehraných kolech ještě nevyhrál, pouze dvakrát remizoval.

"Mají velmi, ale opravdu velmi dobrého trenéra. Jejich tým je vždycky dobře organizovaný, obzvlášť proti týmům ze špičky ligy. Zápasy s TOP mužstvy jim sice nepřinesly body, ale pokaždé byli hodně blízko a dělali soupeři velké problémy. Očekávám velmi těžký zápas," uzavřel Mourinho a odešel z tiskové místnosti.

