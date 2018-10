Další ztráta! Divím se, že to Mourinho přežil, ztrapňuje United, tvrdí Scholes

O víkendu prohra na hřišti West Hamu a pád na průběžné desáté místo v anglické lize, předtím vyřazení z ligového poháru s druholigovým Derby County, do toho spory trenéra s největšími hvězdami i sílící spekulace o jeho odvolání. A nejnověji také ztráta v domácím zápase Champions League.

Je toho nějak moc, že?

Manchesteru United nová sezona jednoduše zatím vůbec nevychází. Trochu to předznamenal už průběh letní přípravy. Mourinho si opakovaně stěžoval, že mu vedení neposkytlo požadované peníze na posily a ani přátelské zápasy neměly potřebný efekt. Spousta největších hvězd totiž měla kvůli účasti na světovém šampionátu prodlouženou dovolenou, takže se do kádru vrátila až těsně před startem Premier League.

Mourinho sestavu lepil, jak se dalo, nešetřil kritickými prohlášeními. A teď jako by se všechny tyhle faktory obracely proti United. Bezbranková remíza s Valencií to zase potvrdila. „Byl to frustrující večer. Jsem spokojený se snahou a určitým zlepšením, které v naší hře bylo. Samozřejmě ovšem nejsem spokojený s výsledkem, protože ten není, jaký jsme chtěli. Ale je férový,“ hodnotil pětapadesátiletý Portugalec úterní vystoupení svých svěřenců.

Do základní jedenáctky vrátil Chilana Alexise Sáncheze, na druhém křídle naskočil hvězdný mladíček Marcus Rashford. Ani jeden z nich, ani střelec Romelu Lukaku a ani nikdo jiný ale dobře zformovanou obranu španělského soupeře překonat nedokázal. Po úvodní povinné výhře nad Young Boys Bern tak přišla ztráta, která může pro další vývoj skupiny, v níž je ještě nabitý Juventus, znamenat komplikaci.

Velmi kriticky na to ve studiu britské televize BT Sport reagoval Paul Scholes, bývalý záložník United, jenž v dresu „rudých ďáblů“ Ligu mistrů dvakrát vyhrál. „Jsem vážně překvapený, že Mourinho na lavičce vůbec ještě přežil sobotu, výkon byl špatný,“ připomněl Scholes víkendovou ligovou prohru s West Hamem (1:3).

A zašel ještě dál. „Řekl bych, že jeho ústa se trochu vymkla kontrole a některými výroky klub ztrapňuje,“ podotkl třiačtyřicetiletý internacionál. Za pravdu mu dal i jeho bývalý spoluhráč Rio Ferdinand. Podle něj by Mourinho měl z problémů United vyvodit osobní odpovědnost. „Každý tým, který má být úspěšný, musí tvrdě pracovat. Tohle mužstvo tak nepůsobí a za kým to jde? Za trenérem,“ uvedl Ferdinand.

Proti charismatickému kouči se tak obracejí už i legendy Manchesteru. Jak na to Mourinho zareagoval? Po svém. „Nepotřebuju vědět, co řekl. Říká, co říkat chce. Nezajímá mě to. Upřímně – nezajímá mě to. Svoboda projevu, svobodná země. Můžete si říkat, co chcete,“ prohlásil portugalský trenér jízlivě směrem ke Scholesovi.

V sobotu Manchester čeká ligový souboj s Newcastlem. Proti týmu, který v anglické lize ještě nevyhrál, mají Pogba a spol. ideální příležitost, jak si alespoň částečně vylepšit dojem z posledních zápasů. „Pro mužstvo by bylo velmi dobré, kdybychom dokázali zvítězit,“ prohodil stručně Mourinho.

Pak totiž přijde reprezentační přestávka a po ní extrémně náročný dvojboj během čtyř dnů. Šlágr Premier League na hřišti Chelsea a střet s Juventusem v Lize mistrů. Otázkou však je, jestli United i do těchto zápasů ještě půjdou s Portugalcem na střídačce.