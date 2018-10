Blíží se Mourinhův konec? Má neshody s hvězdami, volal mu Zidane

Old Trafford tleskal Alexi Fergusonovi • Reuters

Marouane Fellaini sice gólem v nastavení poslal zápas do prodloužení, v penaltách ale Manchester United stejně vypadli • Reuters

Říká se, že třetí sezony Josého Mourinha v jeho působištích jsou kritické. Platilo to při angažmá v Realu Madrid nebo při návratu do londýnské Chelsea. A teď se něco podobného potvrzuje i v Manchesteru United. „Rudí ďáblové“ za úvodních sedm kol nového ročníku Premier League nabrali devítibodovou ztrátu na čelo tabulky, kromě toho vypadli i z Ligového poháru. Mourinho na svojí straně zjevně nemá ani některé hráče, a dokonce už mu volal Zinedine Zidane, muž, o kterém se mluví, že by jej brzy mohl nahradit.