Mourinho po obratu ožil a vychutnal si kritiky: Kdyby pršelo, můžu za to já

V Mourinhových trenérských statistkách přibylo jubilejní 400. ligové vítězství, jenže po deseti minutách to spíš vypadalo na 74. porážku. Ztrácet tak rychle 0:2? V současném rozpoložení United spíš všechno nasvědčovalo tomu, že fanoušci budou svědky konečného úderu pro Mourinhovy vyhlídky.

Ve druhé půli se však Rudí ďáblové oklepali a góly Juana Maty, Antonyho Martiala a závěrečnou trefou Alexise Sáncheze v 90. minutě předvedli obrat, který přinesl na ochozy Old Trafford v této sezoně dosud neznámou euforii.

Co se o poločase stalo? „Dobře jsme si s hráči promluvili. Neslíbili jsme si, že vyhrajeme zápas, ale že necháme na hřišti všechno. Bez strachu a tlaku. A to se stalo Měli bychom z toho zápasu pozitivní dojem, i kdyby skončil remízou,“ vysvětlil Mourinho.

Kromě špatných výsledků byl Mourinho pod drobnohledem i kvůli napjatým vztahům s některými hráči. Všem kritikům nyní poslal vzkaz. „Jeden kamarád mi řekl, že pokud bude v Londýně pršet, je to moje vina. Pokud budou problémy při brexitu, je to také moje vina,“ poznamenal ironicky.

O svém dalším setrvání v klubu nyní nemusí minimálně do dalšího zápasu pochybovat. „Dostal jsem tu smlouvu do června 2020, na nikoho jsem při tom pistolí nemířil.“

Jeden povedený obrat opravdu uklidní situaci na Old Trafford jen dočasně. „Co United tentokrát předvedli, bylo úžasné. Ale povedlo se jim to teprve poprvé v této sezoně. Nyní to musí předvádět opakovaně,“ řekl bývalý obránce Rio Ferdinand, dnes v roli televizního experta.