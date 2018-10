Arsenal se pod Emerym mění a vítězí: Náročnější tréninky i zákaz cukru

Start přitom nebyl vůbec dobrý. Těžký los na úvod Premier League postavil Arsenalu do cesty nejprve mistrovský Manchester City a pak Chelsea. Výsledek? Dvě porážky, po kterých se Özil, Čech, Aubameyang a spol. krčili u dna ligové tabulky. Lepší časy v nedohlednu.

Pak ale přišel zlom v domácím souboji s West Hamem, který Arsenal dokázal na konci srpna otočit a vyhrát 3:1. A od té doby je neporazitelný. V lize úspěšně zvládl dalších pět zápasů, postoupil v Carabao Cupu, dvakrát se radoval i ve skupině Evropské ligy. Když „Gunners“ o víkendu jasně přejeli Fulham (5:1), nadšení příznivci zpívali: „Máme náš Arsenal zpátky!“

Po posledních nepříliš vydařených letech začínají i oni věřit, že jejich klub zase může hrát na úplné špici Premier League. Aktuálně je po osmi odehraných kolech čtvrtý, přičemž za vedoucím triem City, Chelsea, Liverpool zaostává jen o dva body. Co za nárůstem formy stojí?

Značný vliv mají změny, s kterými přišel nový kouč Emery. Tou nejdůležitější proti éře Arséna Wengera jsou podle britského serveru DailyMail mnohem intenzivnější tréninky. Na každé jednotce vládne vysoce konkurenční prostředí a hráči pracují ve velkém tempu. Emery totiž věří, že trénink by měl co nejvěrněji zrcadlit podmínky, které na jeho svěřence pak čekají v zápase.

V blízkosti tréninkového areálu nechal vybudovat venkovní posilovnu, která je krytá stanem a hráčům umožňuje rychle přecházet mezi prací na hřišti a silovými či kondičními cviky. Pro jeho preferovaný styl hry je kvalitní fyzická příprava nezbytná. „Chci, aby můj tým měl tvář. Mám rád, když hodně drží balon a presuje soupeře. Dávám přednost vítězství 5:4 před výhrou 1:0,“ hlásil Emery po květnovém podpisu smlouvy.

Šestačtyřicetiletý Španěl nachystal i další drobné úpravy roky neměnného režimu. Tréninky posunul víc do odpoledních hodin, aby byly blíž obvyklým startům utkání. Pro některé hráče, kteří byli pod Wengerem zvyklí na start v deset ráno, to nejprve znamenalo šok, ovšem současná série devíti výher Emerymu dává za pravdu.

Ten také zavedl, že den před domácím zápasem Arsenal trénuje přímo na Emirates. To je další způsob, jak přípravu co nejvíc přiblížit skutečným podmínkám, s nimiž se mužstvo musí vyrovnat v ostrém souboji. Zároveň Emery oznamuje hráčům základní sestavu až v den utkání, zatímco Wenger to mnohdy dělal třeba i s třídenním předstihem. Cíl? Prostý. Přimět hráče bojovat o své místo naplno až do poslední chvíle.

Proti svému předchůdci si udržuje i větší odstup od dalších zaměstnanců klubu, podle zdroje DailyMailu je obklopený především dvěma nejbližšími spolupracovníky Juanem Carlosem Carcedem a Pablem Villanuevou. Důvodem by mohla být i částečná jazyková bariéra. Emery totiž angličtinou vládne stále jen omezeně, ačkoliv dělá pokroky.

Od začátku svého působení ale dává jasně najevo, kdo je teď v Arsenalu pánem. Dbá na drobnosti, v tréninkovém centru například striktně zakázal všechny slazené nápoje. A zdánlivé detaily zatím dělají z londýnského celku fungující stroj, který už skoro dva měsíce nepoznal porážku. Byť další skutečně těžké zkoušky teprve přijdou, „kanonýři“ jsou na dobré cestě.