Leno chytal za Arsenal: Čekání bylo frustrující! S Čechem si ale rozumím

26letý brankář Bernd Leno přišel na Emirates Stadium v létě z Bayeru Leverkusen, ale na svůj debut v ostrém zápase si musel počkat až do prvního utkání základní skupiny Evropské ligy, ve kterém Arsenal na Emirates Stadium přivítal ukrajinskou Poltavu.

Po dvou trefách Aubameyanga a gólech Özila s Welbeckem vedli svěřenci Unaie Emeryho už 4:0 a kráčeli za vítězstvím. Leno se ale nakonec při premiéře čistého konta nedočkal. V závěru utkání totiž snížila Poltava na 2:4 trefami Česnakova a Šarpara.

Už po příchodu do Arsenalu si mnoho fanoušků myslelo, že bude nová brankářská posila okamžitě jedničkou. Jenže muž, který má na svém kontě šest reprezentačních startů za Německo, si musel počkat a krýt doposud záda českému brankáři Petru Čechovi. Šanci dostal až nyní v prvním zápase Evropské ligy.

„Samozřejmě bylo frustrující čekat tak dlouho! Přišel jsem, abych chytal každý zápas,“ přiznal Leno. „Na druhou stranu jsem ve velkém klubu, v jiné zemi. Je to sice trochu frustrující, ale zůstávám klidný a tvrdě pracuji na tom, abych se zlepšoval. Trénuji velmi tvrdě a jsem si jistý, že můj čas určitě přijde,“ doufá.

„Sice dvakrát inkasoval, ale žádnou chybu neudělal. Další šanci by měl dostat v příštím týdnu," naznačil po duelu s Poltavou trenér Arsenalu Unai Emery. Gunners čeká kromě nedělního vystoupení v Premier League proti Evertonu také středeční poharový zápas s Brendfordem. Je tedy možné, že měl španělský kouč ve svém vyjádření na mysli právě toto utkání.

Bernd Leno nastoupil poprvé v ostrém zápase v brance Arsenalu. V prvním duelu základní skupiny Evropské ligy přispěl k výhře 4:2 nad ukrajinskou Poltavou







8 zobrazit galerii

Přesto po startu v Evropské lize Leno věří, že brzy přijde jeho chvíle i v nejvyšší anglické soutěži. „Přišel jsem do Premier League, protože je to nejlepší liga na světě. Bundesliga je kvalitní, ale Premier League je ještě lepší. Těším se, až naskočím do ligového utkání,“ uvedl a prozradil, že brankáři s trenérem nemají dohodu o tom, kdo jaký zápas bude chytat.

„Trenér se rozhoduje o základní jedenáctce na základě výkonu. To, že nyní chytá Premier League Petr Čech a já Evropskou ligu, se může změnit. Trenér neřekl, že domácí liga je Čechova soutěž a Evropská ligy moje. Budu pracovat tvrdě každý den, abych chytal více zápasů,“ hlásí odhodlaný gólman.

S Petrem Čechem ale prý mají dobrý vztah. „Zažíváme spolu mnoho zábavy. Stýkáme se a konkurence mezi námi je na zdravé úrovni. Oba si navzájem můžeme pomáhat a zlepšovat se. A o to jde! Samozřejmě Petr je velká osobnost. Má za sebou obdivuhodnou kariéru a stále je to skvělý brankář. Je pro mě dobré, že s ním mohu spolupracovat a bojovat s ním o post jedničky," uvědomuje si německý gólman.

Po posledních zápasech Arsenalu se hodně řešila Čechova hra nohama. V té je Němec o něco silnější. „Je to riskantní způsob rozehrávky, kdy nechcete nakopávat dlouhé míče dopředu. Musíte ale vědět, co a kdy si můžete dovolit. Chceme tak ale hrát, protože pak se nám vytváří více prostoru na útočné polovině. Chce to ale trochu času, než si na tento způsob hry všichni zvykneme," ví Leno.