Vardy a spol. truchlí v Leicesteru: Odešel člen rodiny, změnil fotbal!

Aktuálně nemají zrovna nejlepší formu. Fotbalisté Leicesteru z posledních tří utkání získali jediný bod, v tabulce Premier League klesli na dvanácté místo. Naposledy ztratili v sobotu, když na svém stadionu zachránili v závěru souboje s West Hamem alespoň remízu (1:1).

Jenže jen pár minut po zápase výše uvedené najednou úplně ztratilo význam. Vrtulník thajského majitele klubu odletěl ze středového kruhu hřiště, tak jako mnohokrát předtím. Vzápětí se ovšem zřítil na nedaleké parkoviště a proměnil se v ohnivé peklo, ze kterého nikdo z pěti lidí uvnitř neměl šanci vyváznout živý.

Neděli ještě provázela nejistota. Oficiální potvrzení toho, kdo skutečně byl na palubě, totiž dlouho nepřicházelo. Až pozdě večer Leicester zveřejnil prohlášení s nezvratným faktem, jemuž sice předchozí zprávy nasvědčovaly, přesto mu nikdo do poslední chvíle nechtěl věřit. „S nejhlubším smutkem a zlomeným srdcem musíme potvrdit, že náš předseda Vičaj Srivadtanaprapcha byl mezi těmi, kteří při pádu helikoptéry tragicky přišli o život,“ stojí na oficiálním webu klubu.

Sociální sítě okamžitě zaplavila vlna příspěvků truchlících hráčů Leicesteru. „Jsem naprosto zdrcený. Vičaj byl muž, kterého všichni milovali a obdivovali. Já osobně jsem k němu měl obrovskou úctu,“ napsal důrazný stoper Wes Morgan. „Neskutečný chlap s obrovským srdcem a duše našeho klubu. Díky za všechno, co jste udělal,“ přidal elitní střelec Jamie Vardy, jeden z hlavních strůjců historického ligového triumfu „lišek“ z roku 2016.

Ten měl k zesnulému majiteli velmi blízko, thajský miliardář byl dokonce i na jeho svatbě. „Přišli jsme o člena širší rodiny, muže, který pro nás tolik znamenal. Byl to ten nejlaskavější člověk s největším srdcem. Nenahraditelná ztráta…“ napsala na Instagramu Vardyho manželka Becky.

Obsáhlý příspěvek zveřejnil na Twitteru také dánský brankář Kasper Schmeichel, další stěžejní postava dva roky staré senzační jízdy, která v Leicesteru skončila až oslavami mistrovského titulu. „Je obtížné vyjádřit slovy, co všechno jste pro tenhle klub a celé město udělal. Na váš nekonečný příspěvek do zdejších nemocnic a na charitu se nikdy nezapomene,“ uvedl jednatřicetiletý gólman.

Srivadtanaprapcha mu podle něj dokázal, že sny se mohou stát skutečností. „Navždy jste změnil fotbal. Všem jste ukázal, že nemožné neexistuje. Když jsem v roce 2011 přicházel, řekl jste mi, že do šesti let budeme v Lize mistrů a dokážeme skvělé věci. Inspiroval jste mě a já věřil,“ podotkl Schmeichel. Leicester si v sezoně 2016/17 slavnou Champions League opravdu zahrál, byť se ještě pár let před tím potácel jen v druhé lize.

„Láme mi srdce, když si uvědomím, že už vás nikdy neuvidím v šatně. Že už se nikdy nebudete smát s hráči a neuvidím váš nakažlivý úsměv a nadšení, které se přenášelo na každého, s kým jste přišel do kontaktu. Jsem skutečně poctěn, že jsem mohl být malou součástí vašeho života,“ doplnil Schmeichel na závěr svého dlouhého vzkazu.

Zpráva o tragédii neunikla ani českým fotbalistům, na Twitteru reagoval brankář Sevilly Tomáš Vaclík. „Navzdory našemu vítězství jsem smutný kvůli Leicesteru…,“ napsal reprezentant poté, co jeho tým v neděli večer zdolal ve španělské lize Huescu (2:1). „Upřímná soustrast všem zúčastněným,“ dodal.