Oslava pro majitele Leicesteru. Za žlutou kartu? Trest vzbudil diskuze

Deset minut po přestávce Gray vstřelil gól, který měl mimořádný význam. Pro Leicester to byl asi nejradostnější moment po mimořádně vypjatém týdnu, ve kterém se vyrovnávali s následky nehody helikoptéry u stadionu, při níž zahynul nejen klubový majitel, ale i další čtyři lidé.

Fanouškům na sociálních sítích se nelíbilo, že se rozhodčí tak úzkostlivě držel pravidel i v mimořádně emocionálním momentu. „Ukaž taky srdce, rozhodčí,“ vzkázal jeden z nich. „Je to bláznivé a nechutné rozhodnutí. Někdy okolnosti přebíjí pravidla,“ namítali další.

Z výrazu rozhodčího bylo znát, že mu takové rozhodnutí není úplně po chuti, ale nakonec se rozhodl zachovat standardně.

Zastání pak našel u trenéra Leicesteru Clauda Puela. „Hrajeme jako profesionálové, pro rozhodčího je také důležité, aby se choval jako profesionál.“ Také známý expert a bývalý hráč Leicesteru Gary Lineker v pořadu BBC Match Of The Day to viděl podobně. „Bylo o tom hodně diskuzí na sociálních sítích. Lidé si myslí, že to rozhodčí měl přehlédnout a možná měl, ale určitě jsou tu důležitější věci, kterými se zabývat,“ odmítl sudího ostře kritizovat.

Fotbalisté Leicesteru po zápase odletěli do Thajska, aby se zúčastnili Srivadtanaprapchova pohřbu. Hráče na obřad do chrámu v Bangkoku vedl trenér Claude Puel, nechyběly opory mužstva Jamie Vardy, Harry Maguire, Kasper Schmeichel či kapitán Wes Morgan.