Tragédie v Leicesteru? Schmeichel viděl nejvíc hrůzy, pohřeb potrvá týden

Okamžik, po kterém šel fotbal stranou. Vrtulník thajského majitele Leicesteru se při odletu po sobotním zápase s West Hamem zřítil k zemi a okamžitě začal hořet, společně se Srivadtanaprapchou v plamenech zemřeli další čtyři lidé na palubě.

Z kádru aktuálně dvanáctého celku anglické ligy byl v tu chvíli na stadionu už jen gólman Kasper Schmeichel, který podle očitých svědků okamžitě běžel na místo havárie.

„Nechci k tomu říkat podrobnosti, ale Kasper tou situací žil a viděl hodně. Bylo to těžké, špatný moment. Samozřejmě je stejně jako ostatní hráči pořád zničený, hodně toho spolu prožili,“ podotkl kouč Claude Puel.

Ten byl v době nehody ve své kanceláři na stadionu, o tom, co se stalo, jej přišel informovat trenér brankářů Mike Stowell. „Nemohli jsme uvěřit tomu, co se stalo. Potom jsme dlouho seděli s realizačním týmem, nikdo nebyl schopný nic říct. Jen ticho,“ přiblížil Puel bezprostřední reakci.

U arény Leicesteru ihned vzniklo pietní místo, kam tisíce fanoušků začaly nosit věnce, svíčky či klubové suvenýry. Uctít památku zesnulého šéfa přišli hráči, z Thajska přiletěla i jeho nejbližší rodina. A ve čtvrtek se za Srivadtanaprapchu u stadionu pomodlil také Claudio Ranieri, italský trenér, který klub s liškou ve znaku dovedl k historickému úspěchu - ligovému titulu v roce 2016.

„Vičaj byl dobrý muž, vždycky měl pro každého dobré slovo. Do šatny chodil jedině, když nás chtěl podpořit, nikdy nikomu nic nevyčítal,“ zavzpomínal Ranieri pro server Sky Italia. „A dařilo se mu všechno, na co sáhl,“ dodal.

Leicester měl v úterý hrát zápas anglického ligového poháru proti Southamptonu, ten byl z pochopitelných důvodů odložen. Ovšem do zítřejšího souboje v Cardiffu už Vardy a spol. vyběhnou. Po třech ztrátách v řadě by potřebovali zabrat, výsledek ovšem tentokrát nebude úplně na prvním místě.

„V tomhle týdnu jsme na fotbal tolik nemysleli. Ale pro tenhle víkend – a všechny další utkání, co přijdou – budeme hrát na počest člověka, který toho pro klub tolik udělal. Výsledek není tak důležitý. Nejdůležitější je, abychom na hřišti ukázali touhu uctít památku našeho majitele,“ uvedl kouč Puel.

Pohřeb šedesátiletého Thajce začne v jeho rodné zemi zítra a podle BBC by obřad měl trvat až týden. Hráči Leicesteru už zjišťují, jestli bude možné se do Thajska dostat. „Je velmi důležité, abychom tam byli. Jsme jedna velká rodina,“ prohlásil hvězdný útočník Jamie Vardy, který uplynulý týden označil za nejtěžší ve svém životě.

A i on vyhlíží duel v Cardiffu. „Bude to náročné a velmi emotivní. Se spoluhráči jsme si sedli a ujistili se, že chceme hrát a vzdát předsedovi hold. Vím, že lidé říkají, že na výsledku tolik nezáleží, ale my se určitě chceme pokusit vyhrát,“ doplnil Vardy.