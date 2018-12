Divoká Kloppova oslava na hřišti? Hrozí mu trest, kouč soupeře se ho zastal

Klopp se rozběhl na hrací plochu k oslavě vítězného gólu, který vstřelil v šesté nastavené minutě Divock Origi. Horkokrevný německý kouč se zastavil až v náruči gólmana Alissona Beckera a svým chováním vzbudil u části britských expertů a fanoušků kritiku.

Bezprostředně po zápase se Klopp veřejně omluvil především trenérskému kolegovi Davidu Silvovi z Evertonu. „Nechtěl jsem být neuctivý, prostě jsem si nemohl pomoct. Neměl jsem to v plánu. Když se mi podařilo zastavit, byl jsem už u Alissona. Byl překvapený,“ řekl Klopp.

Německého trenéra se zastal i Silva. „Kdybychom ten gól dali my, možná bych udělal totéž. Nevidím v tom žádný nedostatek respektu,“ uvedl Portugalec.

Wow!!! Jurgen Klopp charges onto the pitch to celebrate with Alisson! 😱



Liverpool score a bizzare LATE goal to win the Merseyside derby 1-0. Simply incredible!🤯 pic.twitter.com/7NM4P0pltV