Sterling terčem rasistických útoků. Z podílu obvinil i bulvár

Jen týden po incidentu v severolondýnském derby Arsenalu proti Tottenhamu (4:2), kdy po gabonském útočníkovi v dresu Kanonýrů fanoušek hostujícího týmu hodil šlupku od banánu, musí anglická Fotbalová asociace (FA) řešit další problém. Ve šlágru 16. kola mezi čtvrtou Chelsea a vedoucím Manchesterem City se totiž pravděpodobně stal terčem rasismu anglický reprezentant tmavé pleti Raheem Sterling. Situaci už prověřuje i policie.

Vše se odehrálo během prvního poločasu zmíněného zápasu. Jako důkaz na internetu koluje video, kde na Sterlinga, který si za postranní čáru došel pro míč, aby mohl vhazovat, pokřikuje skupinka domácích fanoušků. Přesný obsah nadávek však není patrný. Viníkům hrozí trest celoživotního zákazu vstupu na stadion.

Sám Sterling, který v sobotu oslavil své čtyřiadvacáté narozeniny, se k momentu vyjádřil na svém instgramovém účtu: "Musel jsem se smát, protože jsem od nich [fanoušků] nečekal nic lepšího." Ve svém příspěvku se zároveň ostře pustil do novinářů vlivného britského bulvárního deníku Daily Mail.

"Například máte dva mladé hráče startující svou kariéru, kteří hrají za stejný tým. Oba vykonají správnou věc, když koupí dům pro své matky, které jim věnovaly spoustu času a pomohly jim dostat se tam, kde jsou. Ale podívejte se, jak média informují o černém a pak bílém klukovi," naznačil rozdíl na příkladu dvou titulků.

První z nich se týká lednového článku o anglickém obránci Tosinu Adarabioyovi, v současnosti ze City hostujícím ve West Bromwichi. Daily Mail tehdy v titulku napsal: "Mladý fotbalista Manchesteru City, 20, vydělávající 25 000 tisíc liber týdně, vyhodil 2,25 milionů liber za obří dům, ačkoli dosud nenastoupil k žádnému zápasu v Premier League." Naopak letos v říjnu stejný list napsal o jeho spoluhráči, osmnáctiletém záložníkovi Philu Fodenovi: "Hvězdička Manchesteru City Phil Foden kupuje dům za 2 miliony liber pro svou matku."

Rozdíl ve vyznění je patrný na první pohled. "Tenhle mladý černý kluk je vykreslen ve špatném světle, což pomáhá živit rasismus a agresivní chování. Takže bych rád všem těm novinám, které nemohou pochopit, jak mohou být v dnešní době lidé rasisty, řekl jediné: pořádně přemýšlejte, jak o věcích informujete, a dejte všem hráčům stejnou šanci," dodal Sterling.

Sám hráč má s předsudky a nálepkováním ze strany britského bulváru bohaté zkušenosti. Nejvýraznější kritika se na Sterlinga snesla před letošním Mistrovstvím světa za to, že si na nohu nechal vytetovat útočnou pušku. On se bránil tím, že se jedná o poctu zastřelenému otci. Ovšem mnohdy je negativita Sterlingova mediálního obrazu skutečně zarážející. Deník The Sun fotbalistu v minulosti například bezdůvodně nazval "fotbalovým idiotem", Daily Mail ho kritizoval za to, že navzdory mzdě 200 tisíc liber týdně letěl nízkonákladovými aerolinkami, Daily Star mu zase vyčinil za špinavý Mercedes.