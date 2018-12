Luxusní padák pro Mourinha od United! Drahý byl také jeho hotel | iSport.cz

Jako by byl prokletý. Mourinho ještě v žádném svém působišti nevydržel déle než tři kompletní sezony po sobě. Někdy odešel sám, jindy byl vyhozen. „Syndrom třetí sezony“, jak celou věc označují britská média, teď zafungoval znovu.

Portugalec v roli trenéra United působil dva a půl roku. Během této doby získal tři trofeje, zároveň ale dlouhodobě čelil kritice za neatraktivní herní styl i své tradičně kontroverzní vystupování. A protože na podzim „rudí ďáblové“ prožili nejhorší vstup do sezony za posledních osmadvacet let, klubové vedení se rozhodlo pro změnu.

Ještě letos v lednu Mourinho přitom prodloužil smlouvu až do roku 2020, součástí dohody byla i opce na další rok. „Jsem pyšný na to, že mohu být trenérem Manchesteru United. Těší mě, že majitelé ocenili mou práci a věří, že jsem pro tento klub ten správný kouč,“ říkal tehdy pětapadesátiletý stratég.

Jenže stačilo jedenáct nepříliš povedených měsíců a všechno je jinak. Mourinho je nechtěný a šéfové United budou muset sáhnout hodně hluboko do peněženky, aby pokryli náklady na jeho odstupné. To vzhledem k délce platné smlouvy činí závratných 22,5 milionů liber (v přepočtu 645 milionů korun).

Mourinhovo angažmá navíc přišlo draho i z dalšího důvodu. Trenér přezdívaný „The Special One“ si totiž za celou dobu svého působení na lavičce slavného klubu nenašel vlastní byt a bydlel v manchesterském hotelu Lowry. Celkem v něm strávil 895 dní a jeho pobyt klub dohromady vyšel na dalších 537 tisíc liber (v přepočtu více než 15 milionů korun).

Britská média okamžitě zaplnily spekulace o možných nástupcích, přičemž nejčastěji se skloňují jména Zinedina Zidana či Mauricia Pochettina. Právě současný trenér Tottenhamu by podle legendárního obránce United Garyho Nevilla byl dobrou volbou. „Měl jsem možnost strávit nějaký čas na jejich tréninku a on je podle mě ideální kandidát,“ ocenil Neville Pochettina ve vysílání televize Sky Sports.

Klubové vedení ale nejprve chce do osmačtyřiceti hodin od Mourinhova odvolání jmenovat dočasného kouče, který mužstvo povede do konce probíhajícího ročníku. Během té doby chce usilovně hledat plnohodnotnou náhradu, která by měla do funkce nastoupit až v létě před novou sezonou.