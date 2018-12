Hráči a Mourinhův konec: Sánchez vyhrál balík, Pogbu museli uklidnit | iSport.cz

Nevyrovnané výkony od samého začátku sezony, neatraktivní styl hry a až šesté místo v průběžné tabulce Premier League. Všechny tyhle důvody připravily pětapadesátiletého trenéra s bohatou a velmi úspěšnou minulostí pár dní před Vánocemi o práci. Mourinha nahradil bývalý útočník Manchesteru Ole Gunnar Solskjaer, pro novou sezonu chce klubové vedení najít ještě věhlasnější jméno.

A jaký bude jeden z hlavních úkolů nového šéfa lavičky „rudých ďáblů“? Získat na svou stranu hráče. Všechny do jednoho. Právě to se totiž Mourinhovi podle britských médií zejména v poslední době příliš nedařilo. Hvězdy United si dobře uvědomovali, že pozice jejich kouče slábne.

Dlužíš mi, psal Sánchez obránci Rojovi

Britský bulvární deník The Sun informoval o sázce chilského útočníka Alexise Sáncheze s argentinským bekem Marcosem Rojem. „Říkal jsem to! Všechno bylo jen o trpělivosti. Rojo, dlužíš mi 20 tisíc liber,“ napsal Sánchez údajně do společné konverzace hráčů United v mobilní aplikaci WhatsApp krátce poté, co zpráva o Mourinhově konci vyšla na veřejnost. Díky posledním nezdarům United by si tak měl přijít v přepočtu na více než půl milionu korun.

Podle zdrojů z klubu měl z Mourinhova odvolání velkou radost také francouzský záložník Paul Pogba. Ten zůstal v posledních dvou utkáních anglické ligy pouze nevyužitý na střídačce, o jeho napjatém vztahu s Portugalcem se v posledních měsících mluvilo opakovaně.

Pod Solksjaerem by pětadvacetiletý fotbalista mohl pookřát, což sám dobře ví. Na konec Mourinha měl v kabině reagovat radostně. „Žádný hráč není větší než klub,“ musel ho uklidňovat naštvaný Michael Carrick, Mourinhův asistent, jenž mužstvo dočasně vedl před jmenováním Solskjaera. Toho teď čeká nelehká úloha – vyvolat v hráčích hned od začátku svého působení důvěru.

A jaká je budoucnost odvolaného Mourinha? Zatím nejistá. Probíraný návrat do Realu Madrid ale podle španělského deníku Marca ve hře není.