Guardiola si rýpl po další prohře City: Když vítězíme, jsem génius a teď… | iSport.cz

Citizens se dostali do vedení po trefě Gündogana z 27. minuty, ale to jim nevydrželo dlouho. Už v 33. minutě vyrovnal Jeffery Schlupp a hned vzápětí otočil výsledek výstavním gólem Townsend.

Na jeho parádu reagoval i bývalý anglický reprezentant Gary Lineker. „Ksakru, Andros Townsend právě poslal Crystal Palace do vedení na Manchesteru City neuvěřitelným volejem,“ napsal na svůj Twitter.

Blimey. @andros_townsend has just given @CPFC the lead at @ManCity with the most unbelievable volley. Goal of the season contender folks. See it on @BBCMOTD tonight. 👏👏