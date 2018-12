Kouč Burnley sjel Arsenal: Absolutní podvádění! Zkrat svého hráče neviděl | iSport.cz

Bývalý ostrý obránce, který Burnley vede od roku 2012, spustil na tiskové konferenci po utkání lavinu obvinění. "Mluvíme tady o neexistujících kontaktech, po kterých lidé skáčou do vzduchu a padají. Je to absolutní podvádění, simulace. Nikdo s tím nic nedělá, jenom já," stěžoval si Dyche.

Doložil i situaci, která se týkala českého útočníka Matěje Vydry. Ten naskočil do hry v 77. minutě. "Matěj se v závěru zápasu zlehka dotknul ramene Granita Xhaky, a on hned spadl a Arsenal za to měl přímý kop. Už i střední záložníci jdou k zemi po skoro nulovém kontaktu. Neuvěřitelné," kroutil hlavou Dyche, který dlouhodobě volá po vysokých dodatečných trestech za simulování.

"Děti koukají na zápasy a pak to kopírují. Miliony dětí," pokračoval 47letý kouč. "Nepochválili byste svoje dítě, kdyby přišlo domů ze školy potom, co podvádělo v písemce z matematiky. Ale když budou podvádět při fotbalovém zápase, je to v pohodě."

Věčný kritik simulování ve fotbale ale už neměl v zásobě tolik slov, když se jej jeden z reportérů zeptal na incident kolem Ashleyho Barnese. Autor jediné branky Burnley v tomto zápase vyvázl bez karetního trestu za šlapák, když se doslova prošel po Matteovi Guendouzim.

How about claims that Ashley Barnes got away with serious violations of the rules because of the fundamental racism ingrained in the game? #ARSBUR #KickRacismOut pic.twitter.com/JgsghBaNZZ — Waleed (@realwaleed) 23. prosince 2018

"Neviděl jsem to," odbyl Dyche dotaz na svého hráče, který v průběhu zápasu často přicházel do střetu se stoperem Arsenalu Sokratisem Papastathopoulosem. Jednou se jejich souboj zvrhnul skoro až v zápas v řecko-římském stylu.

🤼‍♂️ Ashley Barnes and Sokratis having a little wrestling practice at the Emirates ....#ARSBUR pic.twitter.com/vV4oQCzNev — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 22. prosince 2018

Dyche má kromě boje proti simulantům ještě důležitější starosti. Jeho Burnley, které bylo kometou minulé sezony a bojovalo o pohárovou Evropu, je s pouhými třemi výhrami z 18 kol zralé na sestup, jen dva body před dvojicí Fulham-Huddersfield, která si po většinu sezony vyměňuje nezáviděníhodnou poslední příčku tabulky.