Kouč Tottenhamu tlumí spekulace o United. Co řekl o ambicích na titul? | iSport.cz

Poté, co Manchester United odvolal Josého Mourinha, bylo oznámeno, že Ole Gunnar Solskjaer převezme mužstvo do konce sezony a šéfové klubu budou mezitím hledat dlouhodobou náhradu. Mauricio Pochettino je společně se Zinedinem Zidanem vysoko na žebříčku potenciálních koučů United, a britští novináři si nedají pokoj s otázkami na jeho případný odchod ze severu Londýna.

Situace došla tak daleko, že tiskový mluvčí Tottenhamu musel do konference po výhře 6:2 nad Evertonem zasáhnout, a vztekle vyjel po novinářích, kteří místo super výkonů "Spurs" řeší Pochettinovu případnou cestu na Old Trafford. "Koluje spousta řečí a fám. Nechci, aby se tenhle chlapík zase naštval," ukázal Pochettino na tiskového mluvčího. "Musíme se soustředit na vlastní úspěch a dělat, co umíme nejlépe," dodal.

Mnozí poukazují na minulost argentinského trenéra. Ten v roce 2014, ještě jako šéf lavičky Southamptonu, taky nechtěl řešit jedinou spekulaci spojující ho s větším klubem. Nakonec se ale do Tottenhamu přece jen přesunul. S londýnským klubem čtyři roky bojuje na ligové i evropské frontě, pohybuje se na předních příčkách tabulky a baví ofenzivním fotbalem... pořád ale nedokázal s mužstvem kolem Harryho Kanea a Deleho Alliho získat jedinou trofej.

Právě na to se teď soustředí. Tottenham je po vysoké výhře nad Evertonem třetí, na aktuální šampiony z Manchesteru City ztrácí dva body, na lídry z Liverpoolu šest. Fanoušci i experti přisuzují Tottenhamu roli jednoho z favoritů na zisk titulu, který má dva suverény prohnat. Pochettino ale brzdí nadšení.

"Stále věřím, že Liverpool a City jsou ti skuteční favoriti," řekl. "Až pak my, Chelsea, Arsenal, United. To, že jsme skuteční vyzyvatelé, budeme moci říct až za dlouho. Fotbal je o tom být konzistentní. Když budeme dál hrát tak, jako v tomto zápase, můžeme se na konci dubna bavit o tom, že patříme k favoritům," směřoval argentinský trenér k závěru soutěže.