Solskjaer baví United: Nechci odejít! Rashford okukoval Ronalda?! | iSport.cz

Asi nikdo nečekal, že po vyhazovu José Mourinha půjdou věci tak snadno. Jenže pod Ole Gunnarem Solskjaerem začala v United hotová renesance. Norský kouč po svém nástupu zavelel do útoku, odšpuntoval zabržděné hvězdy a ve čtvrtek na Newcastlu oslavil s týmem už čtvrté vítězství po sobě.

Původní plán zněl tak, že Solskjaer vydrží na lavičce jako dočasný trenér do konce sezony. Při současném tempu, kdy s týmem v tabulce rychle stahuje hrozivou ztrátu na místa zaručující Ligu mistrů, ale může všechno dopadnout úplně jinak.

"Samozřejmě, že nechci odcházet," vypálil norský kouč po výhře na Newcastlu. "Je tady tolik skvělých hráčů, výborná atmosféra. Budu svou práci dělat tak dlouho, dokud to jen půjde. Když jsme vyhráli čtyři zápasy, můžeme pro tenhle klub vyhrát další čtyři. Je to velká výzva, ale také standard, který si v United uvědomujeme. Stejně tomu tak bylo za vlády velkého šéfa," připomněl slavné období Alexe Fergusona, pod kterým hrával a který ho do funkce doporučil.

Každopádně z United jde zase strach. Do famózní formy se rozehrál Paul Pogba, na pozici útočné devítky se našel Marcus Rashford. Teprve 21letý anglický zázrak se ve středu podílel na obou gólech a ukázal, jak moc dokáže být platný.

"Byl naprosto klidný, soustředěný a bez problémů překonal gólmana," pochválil trenér svého útočníka za gólovou pojistku z 80. minuty. "Navíc ty jeho přímé kopy. První se mu povedl s Cardiffem, teď předvedl další krásnou střelu. Když to trénuje, musí to okoukávat od Cristiana Ronalda," culil se Solskjaer při hodnocení úvodní branky, kdy Rashfordovu dělovku Dúbravka s problémy vyrazil před sebe a míč následně uklidil do brány střídající Lukaku.

"Pro Marcuse to byl těžký test. Dostal nakopáno, ale sám hodně ran rozdal, vyhrával hlavičky, chodil do soubojů, hodně toho naběhal," chválil úspěšný kouč. "Z Marcuse se stává skvělá útočná devítka, ale také máme Roma (Lukaka). Takže občas bude nastupovat i zleva, zprava nebo pod hrotem. Potřebuje hlavně hrát co nejvíc zápasů," komentoval Solskjaer.

Novému kouči vstup na Old Trafford ulehčil fakt, že United potkávali spíš slabší soupeře. Opravdové výzvy pro velký klub teprve přijdou - ta první 12. ledna na Tottenhamu, pomalu se blíží i únorová Liga mistrů a třaskavý souboj v osmifinále s pařížským obrem z PSG.