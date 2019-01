Solskjaer prozradil, jak mění United. A připomněl Fergusona se stopkami | iSport.cz

Jmenován byl pouze do konce sezony, ale zatím dělá vše pro to, aby na lavičce United zůstal definitivně. Norský trenér Solskjaer radikálně změnil atmosféru v týmu a mužstvo pod jeho vedením neuvěřitelně šlape. Vždyť v posledních pěti duelech dokázali Pogba a spol. šestnáctkrát udeřit.

Solskjaerovi se v první řadě podařilo obrození největších hvězd v čele s Paulem Pogbou. Francouzský záložník ke konci angažmá Josého Mourinha herně stagnoval a poslední dvě utkání pod Portugalcem strávil dokonce jen na lavičce. Čile se přitom spekulovalo o jeho možném odchodu. S nástupem Solskjaera se však vše změnilo. Pogba se na hřišti pohybuje výš, přičemž dostal možnost volnějšího pohybu na hřišti. A výsledek? Čtyři góly a tři asistence během prvních třech utkání vedených Solskjaerem.

Spolu s Pogbou na hřišti září i jedenadvacetiletý forvard Marcus Rashford, jehož Mourinho často rotoval na hrotu útoku či na křídle. Od Solskjaera ovšem dostal naprostou důvěru jako útočník číslo jedna, kterou začal bohatě splácet. V posledních čtyřech ligových utkáních nastoupil pokaždé v základu, přičemž nasbíral tři branky a jednu asistenci. Za dva týdny pod vedením norského kouče tak v lize nastřádal stejný počet gólů, jako pod Mourinhem během celé sezony.

„Jde o to dostat z každého hráče to nejlepší, mluvit s nimi i na tréninkovém hřišti, hovořit s nimi o naší filosofii, principech a o tom, jak chceme hrát,“ prohlásil Solskjaer již na počátku svého angažmá. A podle všeho má na své svěřence citelný vliv.

V sobotním utkání FA Cupu s Readingem pak dosáhl pětačtyřicetiletý kouč obdivuhodného milníku. Stal se teprve druhým trenérem v celé historii United, který vyhrál svých prvních pět duelů na lavičce. Vyrovnaný rekord v tomto směru drží klubová legenda Sir Matt Busby, jemuž se obdobná série podařila v sezoně 1946/47.

Vítězství 2:0 se ovšem nerodilo lehce. Reading na Old Trafford manchesterský velkoklub přestřílel a dokonce měl i vyšší procento držení míče. Solskjaer však rozbil stávající kostru hráčů a dal šanci méně vytěžovaným fotbalistům. Pouze na lavičce tak zůstali hvězdní Anthony Martial nebo již zmiňovaný Marcus Rashford. Úplné volno pak dostali kupříkladu gólman David de Gea, Ander Herrera, Nemanja Matič nebo Luke Shaw. Záložník Paul Pogba pak duel vynechal kvůli zranění.

United nakonec vyhráli díky gólu Juana Maty z penalty a zásahu Romela Lukaka, přičemž obě trefy padly již v průběhu prvního poločasu. „Šlo o devět změn. Nikdy není snadné chytit rytmus spolu s tempem a tvořit vztahy, protože hráči se dotknou míče a následně se po sobě podívají, nejsou zvyklí hrát pospolu,“ vystihl Solskjaer v rozhovoru pro britskou televizi BBC.

Špatný výkon pak vzal kouč na sebe. „Přestože společně trénujeme, je to jiné, když jste venku na Old Trafford. Takže to jde trochu za mnou,“ pokračoval trenér.

Navzdory mnoha rotacím v kádru však FA Cup pro United tvoří nejsnazší cestu k zisku trofeje. V lize totiž „rudí ďáblové“ ztrácí na vedoucí Liverpool propastných 16 bodů a v osmifinále Ligy mistrů je čeká přetěžký souboj s hvězdami nabitým PSG.

„Máte FA Cup a máte Champions League. Nemyslím, že můžeme získat tolik bodů v lize, takže tohle je pravděpodobně největší šance na zisk trofeje,“ vzkázal Solskjaer po postupu v poháru v rozhovoru pro televizi BT Sport. „A už jsme chlapcům zdůraznili, jak krásné je vyběhnout ve finále na Wembley,“ pokračoval kouč. FA Cup je přitom pro Nora magickou trofejí. Již dvakrát se mu jej v roli hráče podařilo vyhrát, avšak právě jeho poslední utkání v dresu United skončilo hořkým zklamáním. 19. května 2007 totiž finále slavného poháru prohrál 0:1 s Chelsea zásluhou trefy Didiera Drogby.

Vzpomínám na Fergusona se stopkami

Rovněž promluvil i o svém dočasném angažmá, které by mělo končit již po konci sezony. „Chystám se užívat si to, jakkoliv dlouhé bude. Pět měsíců, čtyři měsíce, tři měsíce – na tom nezáleží. Pokud se netěšíte z toho být v Manchesteru United, neužijete si práci nikde ve fotbale. Nepomýšlím na pracovní vyhlídky, ale samozřejmě myslím na trofeje,“ zdůraznil trenér.

Co čeká United dál? Nyní má mužstvo z Manchesteru týdenní pauzu. Až v neděli 13. ledna jej čeká ve Wembley souboj s Tottenhamem. Půjde přitom o první ostrou zkoušku Solskjaera proti týmu ze špičky tabulky.

Solskjaer však před duelem zvolil netradiční přípravu v Dubaji. „Můžeme se dostat do lepší formy a mohli jsme tak učinit v průběhu tréninku zde, ale Dubaj tvoří dobrou příležitost, protože nyní dostaneme první týden ke společné práci. Stále mám v hlavě obrázky, jak nám každý leden mistr (Ferguson) se stopkami měřil každý běh, který jsme absolvovali. To nám pomohlo směrem ke konce sezony, takže nastává čas pracovat tvrdě i přesto, že před sebou máme spoustu zápasů,“ pokračoval kouč.

A rovněž zmínil i možné přestupy. „Jsem spokojený s kádrem, který mám. Neočekávám žádné příchody, ale pokud klub pár hráčů vypátral a já si budu myslet, že by sem mohli zapadnout, dám palec nahoru. Ale nejde jen o mé rozhodnutí,“ poodhalil Solskjaer.

Příprava před nastávajícími boji však bude enormně důležitá. V průběhu dalších měsíců totiž Solskjaerovi nepůjde jen o body nebo trofeje.

Ve hře je především jeho budoucnost, která by u slavného klubu rozhodně nemusela skončit posledním zápasem sezony.