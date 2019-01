Lampardův trénink špehovali! Přiznal se slavný kouč soupeře | iSport.cz

Deník Daily Telegraph přinesl ve čtvrtek pozdě večer zprávu, podle níž byl hrubým způsobem narušen předzápasový trénink druholigového Derby County, které trénuje legenda Chelsea Frank Lampard. Berani se připravovali ve čtvrtek ráno na páteční zápas s Leedsem, ale Lampard trénink přerušil, protože zpozoroval, že přípravu na utkání sleduje muž s dalekohledem.

Trenér proto zavolal polici, která z prostoru tréninkového hřiště vyvedla muže, u něhož našla kromě dalekohledu také náhradní sadu oblečení a kleště, které pravděpodobně použil k tomu, aby se do zabezpečeného objektu střeženého kamerami dostal. „Udržujeme tým v bezpečí, aby dokázal přivést domů výhru proti Leedsu. Špechování je podvádění,“ komentovali celou situaci na Twitteru policisté z Derby.

Lampard byl celou situací kolem údajného špehování hluboce znepokojen. Existuje totiž domněnka, že muž měl informace, které by na tréninku vypozoroval, předat právě Leedsu, proti němuž v pátek večer Lampardovo Derby nastoupilo. Derby z šesté pozice tabulky ztrácelo na vedoucí Leeds osm bodů a v prvním vzájemném zápase utržilo vysokou porážku 1:4 z kopaček svěřenců Marcela Bielsy. Páteční duel nakonec vyhrál Leeds 2:0.

O Bielsovi koluje historka, že v době jeho působení na lavičce národního týmu Chile vstával v noci, aby stavěl plot okolo tréninkového centra, kde se jeho svěřenci připravovali. Zkušený kouč se nakonec přiznal, že sledovací akci vymyslel právě on.

"Jsem za to zodpovědný jen já, nepožádal jsem Leeds, aby mi to klub povolil," uvedl Bielsa pro Sky Sports. "Mluvil jsem s Lampardem, ten mi řekl, že nerespektuji pravidla fair play. Mám na to jiný pohled, ale podstatné je, co si myslí Lampard a Derby," omlouval se.

Zároveň se ale snažil vysvětlit, že sledování soupeře není nic trestného. "Už jsem tohle používal v době, kdy jsem trénoval Argentinu v kvalifikaci o mistrovství světa. Není to nic nezákonného, sami jsme o tom tehdy v médiích mluvili," bránil se kouč.