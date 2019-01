City pod palbou kritiky: Čišila z nich arogance! Guardiola věří v titul | iSport.cz

24. kolo anglické Premier League týmům z Manchesteru nepřálo. United poprvé ztratili pod norským trenérem Ole Gunarem Solskjaerem, když doma remizovali s Burnley 2:2. Nevedlo se ani jejich rivalovi City, který překvapivě padl s Newcastlem, týmem bojujícím o záchranu.

Svěřenci Pepa Guardioly v St. James Parku už po 24 sekundách hry vedli, když se prosadil útočník Sergio Agüero, kromě šance Raheema Sterlinga, jemuž byl po přesném zakončení odmáván ofsajd, už ale další příležitosti využít nedokázali. Naopak „straky“, jímž výborně zachytal slovenský brankář Martin Dúbravka, vytěžily z minima maximum. Jediné dvě střely na hostující svatyni, včetně pokutového kopu, proměnily v góly.

Pro fotbalisty City, kteří nenatáhli šňůru čtyř ligových výher v řadě, je prohra velkou komplikací. Úřadující šampioni nedokázali stáhnout ztrátu na vedoucí Liverpool, který má k dobru dnešní duel s desátým Leicesterem. Cokoliv jiného než vítězství celku Jürgena Kloppa by bylo velkým překvapením. Pokud potvrdí roli favorita, bude mít k dispozici luxusní náskok v podobě sedmi bodů.

„Nikdy jsem neviděl, aby byli tak slabí v držení míče. Byli častokrát mimo kombinaci, hráli příliš volně, až z nich čišila arogance. Když takhle začnete hrát, je těžké se z toho dostat," řekl o výkonu Manchesteru City v televizním studiu BT Sport bývalý anglický záložník Jarmeine Jenas, který tam zastává roli experta.

„I když dali brzy gól a vytvořili si dobrou pozici, mohlo to hrát proti nim. Nevím, možná si mysleli: Teď už to bude snadné, nějak to dotáhneme. A pak to s nimi šlo z kopce,“ dodal a pochválil Newcastle, který podle něj předvedl nejlepší výkon v aktuální sezoně.

Podle Guardioly nepředvedl Manchester nic navíc. „Nebyl to pro nás nejlepší večer, nepředvedli jsme dobrý výkon. Začali jsme rychlým gólem, ale tempo zápasu bylo pomalé,“ řekl španělský kouč pro klubový web.

Právě rychlá vedoucí trefa měla jeho týmu paradoxně ublížit. „Někdy, když brzy skórujete, je to dobré, ale nám to tentokrát nepomohlo. Nehráli jsme na úrovni, na které jsme chtěli. Reakce na stav 1:0 nebyla z naší strany dobrá. Kdybychom dali druhý gól, bylo by to lepší. Není to pouze o jednom hráči, je to o všech.“

48letý trenér postrádal u svých svěřenců větší dravost. „Ztráceli jsme míče, nebyli jsme dostatečně agresivní, a proto jsme nemohli vyhrát. Naše hra byla pomalá. Newcastle poprvé vystřelil a byl z toho gól. Jejich druhou střelou byla penalta. Každopádně jim ale gratuluji.“

Španělský taktik zároveň odmítá, že by jeho tým ztratil veškerou naději na obhajobu titulu. „Je teprve leden. Když jste za lídrem tabulky, nemůžete samozřejmě ztrácet body, protože mu to pomáhá. Ale čeká nás ještě mnoho zápasů,“ pokračoval.

Následující měsíc však bude pro Guardiolovy muže velice náročný, v rámci domácí soutěže se totiž utkají s Arsenalem, Evertonem či londýnskou Chelsea. „Vím, že nás čeká velká výzva, ale pokud chceme jít nahoru, musíme ji přijmout. Musíme dělat to nejlepší, co umíme, nevzdávat se a dívat se dopředu,“ uvedl kouč.