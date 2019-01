Zkáza Manchesteru! United ztratili poprvé pod Solskjaerem, City prohrálo | iSport.cz

Na Old Trafford otevřel v 51. minutě skóre hostující Barnes, který střelou pod břevno potrestal Pereirovu ztrátu míče před vápnem, pak se ze vzduchu prosadil i Wood. Pogba ale v 87. minutě z penalty snížil a v nastavení dokázal švédský stoper Lindelöf alespoň vyrovnat. Burnley sice nedosáhlo na výhru, přesto bodovalo v pátém utkání za sebou.

Body překvapivě ztratil i druhý celek tabulky Manchester City, který sice v Newcastlu rychle vedl a dlouho mířil k pátému ligovému vítězství za sebou, ale nakonec prohrál 1:2. Vedoucí Liverpool tak po středečním utkání proti Leicesteru může svěřencům trenéra Guardioly uniknout na rozdíl sedmi bodů.

Hosté šli do vedení už po 24 sekundách, když se David Silva po Sterlingově centru statečně vrhl do souboje s brankářem Dúbravkou a odražený míč poslal do prázdné branky Agüero. Domácí Rondón však v druhém poločase vyrovnal a po Ritchieho gólu z penalty se zrodila nečekaná výhra dosud 17. týmu tabulky.

Na čtvrté místo Chelsea zaútočil Arsenal, který s Lenem v brance porazil Cardiff 2:1. Favorit se prosadil až v závěrečné půlhodině: nejprve Aubameyang proměnil penaltu a vedení pak pojistil Lacazette, hosté snížili až v nastavení.

Předposlední Fulham třikrát za sebou prohrál a měl nakročeno k dalšímu nezdaru, neboť v poločase duelu s Brightonem ztrácel dva góly. Domácí celek ale dokázal otočit skóre na 4:2.

Anglická fotbalová liga - 24. kolo:

Arsenal - Cardiff 2:1

Branky: 66. Aubameyang z pen., 83. Lacazette - 90.+3 Mendez-Laing,

Fulham - Brighton 4:2

Branky: 58. a 75. Mitrovič, 47. Chambers, 79. Vietto - 3. a 17. Murray,

Huddersfield - Everton 0:1

Branka: 3. Richarlison,

Wolverhampton - West Ham United 3:0

Branky: 80. a 86. Jiménez, 66. Saiss,

Manchester United - Burnley 2:2

Branky: 87. Pogba z pen., 90.+2 Lindelöf - 51. Barnes, 81. Wood,

Newcastle - Manchester City 2:1

Branky: 66. Rondón, 80. Ritchie z pen. - 1. Agüero.