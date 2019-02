Chelsea táhl GOLAZO Higuaín! Blýskl se parádou, s Hazardem mu to svědčí | iSport.cz

Chelsea prožila doslova katastrofálních deset dnů. Po porážce 2:0 v derby proti Arsenalu jeli Sarriho svěřenci napravit dojem ve středu večer na hřiště Bournemouthu, ale stal se naprostý opak. Domácí pod vedením trenéra Eddieho Howea udělili hostům lekci z produktivity a Chelsea utržila vysokou porážku 4:0. Rozzuřený Sarri, který už v dříve kritizoval motivaci svých hráčů, měl po zápase skoro hodinovou diskuzi s hráči v šatně, a nakonec se dokonce zpět do Londýna vydal po vlastní ose. Není se čemu divit, ostatně Chelsea prohrála ligový zápas o čtyři góly poprvé od září 1996.

Anglická média začala po utkání spekulovat dokonce o Sarriho konci na lavičce Chelsea, ale po setkání s vedením klubu během týdne bylo jasné, že šedesátiletý Ital si své místo zatím udrží. Jeho nadřízení však trvají na tom, že kromě výsledkového zlepšení musí Sarri do hry londýnského týmu implementovat blíže nespecifikovaný herní plán B pro případ, že by původní taktický záměr týmu nevycházel.

Nicméně Chelsea dostala v rámci 25. kola Premier League ideální příležitost otočit věci správným směrem, když na Stamford Bridge zavítal poslední Huddersfield. Průběh zápasu byl očekávaný a Chelsea zvítězila 5:0 především díky Edenu Hazardovi a Gonzalu Higuaínovi, kteří si připsali po dvou brankách.

Pátý hřebíček do rakve Huddersfieldu pak přidal v závěru brazilský stoper David Luiz. Chelsea se tak dočasně vyhoupla zpět na čtvrté místo ligové tabulky zajišťující účast v Lize mistrů s tříbodovým náskokem na pátý Arsenal, který čeká nedělní šlágr na hřišti Manchesteru City.

„Snad příště nebudeme muset prohrát zápas, abychom našli správnou mentalitu,“ řekl italský stratég.

Higuaín si připsal první dva zásahy v anglické lize a dal vzpomenout na časy, kdy pod Mauriziem Sarrim válel v Neapoli. Argentinský útočník má bilanci 37 golů v 37 zápasech, v nichž ho dirigoval Sarri z lavičky.

Higuaín vstřelil úvodní gól v 16. minutě, když zblízka prostřelil brankáře Huddersfieldu a v druhém poločase přidal čtvrtý gól do sítě hostů v 69. minutě parádní ranou zpoza pokutového území. Dalekonosná trefa mu od analytického serveru Squawka Football vynesla vtipnou přezdívku Golazo Higuaín.

