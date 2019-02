United válí! Solskjaer musí zůstat, míní expert. Co klub čeká, kdo září? | iSport.cz

„Na co United ještě čekají? Udělejte ze Solskjaera kouče natrvalo! Manchester konečně zase má trenéra, který klub má ve své DNA. Zaslouží si šanci,“ napsal ve svém pravidelném komentáři pro britský list Daily Mail bývalý obránce Arsenalu Martin Keown. Není sám, kdo má takový názor.

A není se moc čemu divit. Slavný celek totiž po odvolání Josého Mourinha výrazně pookřál. V Premier League od té doby uhrál dvaadvacet bodů ze čtyřiadvaceti možných, v FA Cupu mimo jiné vyřadil Arsenal a prošel do osmifinále. Hráče jako kdyby fotbal najednou bavil mnohem víc.

Nejlepší důkaz? Hlavně Paul Pogba a Marcus Rashford. Jejich výkony raketově vzrostly, dvě hvězdy United se postaraly i o jediný gól v souboji s Leicesterem. Francouzský záložník zachytil nepřesnou rozehrávku domácích a dokonale přesným obloučkem našel za obranou svého parťáka. Ten se v jasné šanci nemýlil.

Svůj stý zápas za Manchester tak nemohl oslavit stylověji. Stále mu přitom je jen jednadvacet let, pouze Ryan Giggs byl při svém jubilejním duelu v dresu United mladší. O 21 dní. Rashford dal v posledních osmi ligových zápasech šest gólů, zařazení na samý hrot útoku mu prospělo. A Pogba, který s Mourinhem víc bojoval, než spolupracoval, se pod Solskjaerem přímo podílel na dvanácti brankách svého týmu (6+6).

„Paul je fantastický záložník a pořád se může zlepšovat. Dobře to ví a zajímá se o to, co může udělat lépe,“ ocenil svého klíčového hráče Solskjaer. V souvislosti s pětačtyřicetiletým trenérem se stále častěji spekuluje o tom, co s ním bude po sezoně.

Deník The Sun přinesl informaci, že by Solskjaer měl mít co říct i do případného letního posilování. Kluboví šéfové jsou údajně ochotní uvolnit na přestupy až 200 milionů liber. Britská média ovšem zároveň stále píší, že na trenérskou židli by mohl usednout Mauricio Pochettino, současný kouč Tottenhamu.

Třeba expert Keown to ale jako pravděpodobné nevidí. „Upřímně nevěřím tomu, že by Pochettino opustil všechno, co v Tottenhamu vybudoval. Tím spíš, když se teď mají stěhovat na krásný nový stadion,“ podotkl v komentáři pro Daily Mail.

Solskjaer se budoucností příliš zaobírat nechce. „Nejsem tu proto, abych mluvil o sobě. Moje práce je přimět hráče k tomu, aby předvedli lepší výkon. Když to přinese i lepší výsledky, je to pro nás velké plus,“ uvedl s tím, že i kdyby od léta jako hlavní trenér nepokračoval, je ochotný pomoct. „Klub vždycky dostane mou radu, když mě požádá.“

Také přiznal, že se po každém zápase krátce setká s legendárním Alexem Fergusonem. „Vždycky za ním zajdu do jeho lóže na Old Trafford. Je skvělé si s ním chvíli promluvit o fotbale, pořád má ke hře co říct,“ řekl Solskjaer o svém bývalém kouči.

A že by si první muž lavičky United po vítězství v Leicesteru užil chvíli volna? Ani náhodou. Solskjaer už dvacet minut po závěrečném hvizdu odletěl do Francie na utkání Paris St. Germain v Lyonu. Tam sledoval první porážku Mbappého a spol. v ligové sezoně, pařížský gigant padl 1:2.

Manchester jej vyzve už příští úterý v rámci osmifinále Ligy mistrů. Program pro nadcházející měsíc a půl má vůbec nabitý, kromě dvojzápasu s PSG jej mimo jiné čeká Chelsea, Liverpool, Arsenal i městský rival City. Pokud Solskjaer obstojí i v téhle drsné šňůře, o pokračování angažmá by si řekl ještě hlasitěji. „Šanci si zaslouží. Je ikonou minulosti klubu a může mu přinést i úspěšnou budoucnost,“ napsal internacionál Keown. Dojde na jeho slova?