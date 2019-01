Povstání v rytmu Oleho! United řádili v nastavení, připomněli "Fergie time" | iSport.cz

26. května 1999, finále Ligy mistrů v Barceloně. Manchester United prohrával ještě v 90. minutě s Bayernem 0:1. Jenže dva rohové kopy v nastavení zcela změnily osud velkého klání. Teddy Sheringham a po něm Ole Gunnar Solskjaer rozvlnili síť a napsali jednu z nejslavnějších kapitol v dějinách klubu.

Právě Solskjaer téměř po dvaceti letech znovu patří mezi nejskloňovanější jména na Old Trafford. V těžkých časech po odvolání José Mourinha se vrátil jako dočasný kouč a zatím funguje náramně. Šesti ligovými výhrami v řadě (další dvě přidali v FA Cupu) United rychle dohnali elitní čtyřku a najeli na euforickou vlnu.

Jenže ve středu doma proti Burnley přišly vážné problémy. Hosté vedli v 81. minutě 2:0 a sahali po senzačním vítězství. V kritických momentech ale mužstvo zareagovalo. V 87. minutě proměnil penaltu Paul Pogba, v nastavení dotlačil do sítě balon Victor Lindelöf a zachránil domácímu favoritovi alespoň bod.

"Po předchozích osmi výhrách jsme si asi mysleli, že zápas začínáme s vedením 1:0. Jenže takhle to nefunguje," zlobil se Solskjaer bezprostředně po utkání. "Nebezpečí výher spočívá v tom, že máte pocit, že vám stačí 90 procent úsilí, abyste byli znovu úspěšní. Jenže vy naopak musíte začít každé utkání ještě s větším odhodláním. To se nám nepovedlo, proto jsme se dostali do problémů," hodnotil utkání.

Hráči ale přes horší výkon zaslouží respekt za to, jak dokázali zachránit zápas ze stavu 0:2. V úterý zopakovali stejný kousek, který proti "Clarets" zvládli v posledním domácím zápase 26. prosince 2017. Takové obraty mužstvo předvádělo zejména v časech legendárního Alexe Fergusona.

Umění zápasových koncovek britští novináři nazvali "Fergie Time". Hráči United se za jeho vlády v divokých koncovkách vyžívali, urvali díky tomu body ve spoustě zápasů. Ukazovali ohromnou sílu, sebedůvěru a touhu rvát se až do posledních vteřin, čímž si vydobili respekt po celém světě a nezměrný obdiv fanoušků.

Vítězná aura ze slavného klubu postupně vyprchala, optimismus vlil hráčům do žil až příchod norského odborníka. Ten vítězné časy na Old Trafford zažil v pozici hráče a dělá všechno pro to, aby stejné výsledky zvládal i jako trenér. Fanoušci se v zápase proti Burnley dostali do extáze, ani jim příliš nevadilo, že nakonec zajímavý duel neskončil výhrou favorita. Hlavní bylo, že se jejich hráči nevzdali a vydolovali bod z téměř ztracené partie.

"Tohle je samozřejmě velké plus, že jsme našli cestu, jak zachránit zápas. Zareagovali jsme velmi dobře, řeklo nám to hodně o charakteru jednotlivých hráčů," ocenil Solskjaer. "Samozřejmě jsme všichni zklamaní, že jsme doma ztratili dva body. Ale nemyslím si, že jsme si dnes zasloužili prohrát. Vytvořili jsme si hodně šancí, drželi balon. Kdyby se hrálo ještě další dvě, tři minuty, třeba jsme i vyhráli."

United jsou v tabulce šestí, promarnili šanci posunout se do elitní čtyřky. V neděli je čeká těžký zápas na Leicesteru. Solskjaer moc dobře ví, že mužstvo zase musí zabrat, pokud chce udržet euforii a pozitivní náladu. Případně aby si vysloužil delší kontrakt, než jen jako dočasný kouč pro aktuální ročník...