Agüero zničil Chelsea a srovnal rekord. Musíte ho milovat, smekl Sterling | iSport.cz

Zápas se hodně rychle změnil v jasnou záležitost, ostatně domácí Manchester vedl po 25 minutách už 4:0. Po necelé hodině hry přidal pátý gól do sítě Chelsea a celkově svůj třetí v zápase útočník Sergio Agüero, který svým 11. hattrickem v Premier League vyrovnal rekord Alana Shearera. „Musím pokračovat stejným způsobem jako doposud, ale důležitější je pro mě výhra,“ komentoval svůj počin skromně Argentinec.

„Hráče jako je on prostě musíte milovat,“ smekl před svým spoluhráčem Raheem Sterling, který se zapsal do listiny střelců dvakrát. „Sergio je živoucí legenda klubu, a navíc má vynikající formu. Jsme z toho všichni nadšení, protože je z něj úplný gólostroj,“ rozplýval se nad Agüerem obránce Manchechesteru City Oleksandr Zinčenko.

Velmi spokojený byl pochopitelně trenér domácích Pep Guardiola. „To, co jsme dokázali, považuji za obrovský kompliment vůči hráčům, jsou úžasní,“ rozplýval se Katalánec. „Do konce zbývá 11 zápasů, takže to budeme zkoušet až do konce, abychom obhájili titul,“ komentoval těsný souboj s Liverpoolem v čele tabulky. Manchester je sice o skóre první, ale má o zápas navíc. To svěřence Jürgena Kloppa čeká v nejbližším ligovém utkání souboj nad Old Trafford proti rozjetému Manchesteru United pod vedením trenéra Solskjaera.

Oproti tomu mizérie týmu Maurizia Sarriho se prohlubuje. Chelsea má v novém kalendářním roce na hřištích soupeřů hrůzostrašné skóre 0:12. „Byla to jedna z nejhorších nocí v mé kariéře. Je velmi těžké vysvětlit, co se vlastně stalo. Jediné, co můžu udělat, je omluvit se fanouškům, protože něco takového je neakceptovatelné,“ hlesl po zápase obránce Cesar Azpilicueta. Prohra 0:6 na Etihad Stadium navíc byla pro klub tou vůbec nejhorší v historii Premier League.

Otrávený trenér Sarri po závěrečném hvizdu dokonce ani nepodal trenéru Pepu Guardiolovi ruku. „Proměnil Chelsea v Arsenal, tedy tým, kterému jsme se posledních sedm, osm let smáli,“ utrousil na Sarriho adresu bývalý obránce Liverpoolu Jamie Carragher. Na tragický výkon Chelsea reagovali v průběhu utkání fanoušci Manchesteru City pokřikem: „Potřebujete Mourinha!“ „Udělali jsme hodně chyb proti špatnému soupeři. Hráli fantastický fotbal a my jsme dělali příliš mnoho chyb. V současné chvíli máme velký problém při utkáních venku. Na začátku sezony to bylo naopak, ale všechno se změnilo v posledním týdnu. Nechápu, co se stalo,“ hledal Sari vysvětlení vysoké pohry.

Jako by toho bylo málo, v týdnu navíc prosákla do anglických médií zpráva, že Eden Hazard plánuje v létě opustit klub a vyslyšet volání Realu Madrid. Otazníky se pochopitelně vznáší i nad budoucností trenéra Sarriho. „Zodpovědnost za tým mám samozřejmě já. Upřímně netuším, co se stane, zeptejte se někoho z klubu,“ odpověděl po utkání Ital.