Smrdí to, řekl Sutton o Rodgersově přesunu ze Celtiku. Dembélé si přisadil | iSport.cz

Osm bodů náskoku v čele Premiership před městským rivalem Rangers. Hegemon skotského fotbalového prostředí Celtic Glasgow si v pohodě kráčí pro další stvrzenku své dominance. Už u toho ale nebude Brendan Rodgers, jenž klub vedl od léta 2016.

Bývalý šéf lavičky Liverpoolu dostane v Anglii na starost Leicester City. „Když přišla možnost, abych si promluvil se zástupci Leicesteru, uvědomil jsem si, že jsem Celtic dotáhl tak daleko, jak to jen v tomto momentu šlo,“ popisoval šestačtyřicetiletý trenér.

Svého nového chlebodárce má rozhodně z aktuálního umístění ve druhé polovině tabulky kam vytáhnout. „Jdu do fantastického klubu, který za poslední roky zaznamenal ohromný růst. Jsem velmi potěšen, že tu mohu být,“ charakterizoval Leicester sám Rodgers.

Nicméně ne všichni jsou tak pozitivní.

Chris Sutton, bývalý forvard Celtiku, jenž nyní pracuje jako expert pro anglické stanice BT Sport a BBC Sport, manažerův transfer nechápe. „Upřímně řečeno to smrdí. Hlavně načasování. Proč jít do klubu, který o nic nehraje? Nesestoupí a ani se nedostane do evropských pohárů,“ vyjádřil se na Rodgersovu adresu.

Rodáka ze severoirského Carnlougu ještě více nešetřil jeho bývalý svěřenec Moussa Dembélé. Když Francouz na konci léta opouštěl Celtic a zamířil do Lyonu, dočkal se od Rodgerse kritických slov, že přestupuje pouze za vidinou většího výdělku.

Teď Rodgers podepsal smlouvu, díky které si za rok přijde na 5,5 milionu liber (asi 164,5 milionu korun). Ideální příležitost, aby Dembélé vrátil úder. Na Twitteru rozjel sérii přípěvků, kterými reagoval na trenérův přesun do průměrného týmu anglické ligy.

„Zajímavé." Vše odstartovalo tímto postem, jenž odkazoval na oznámení Leicesteru, kdo klub převezme. Následoval příspěvek ve formě GIFu, prostřednictvím kterého Dembélé vyjadřoval, že celou záležitost nechápe. Třetí příspěvek stál na části textu z písně Juicy od amerického rappera The Notorious B.I.G. „A pokud nevíš, teď už víš,“ stojí na twitterovém účtu Dembelého. „Já vám to říkal,“ naznačil dvaadvacetiletý forvard, jak vidí Rodgersův přesun.

A nakonec přišlo legendární video s boxerem Muhammadem Alim, který na záznamu mluví krátce po slavném vítězství nad Georgem Foremanem. Ve zveřejněné části stojí: „Přestaňte teď všichni mluvit, ok? Říkal jsem to všem mým kritikům. Všechno jsem vám říkal."

Leicesteru se do tohoto týdne vůbec nedařilo. Vyhrál jen na Nový rok, pak až do tohoto víkendu dokázal letos ubojovat jen jedinou remízu, ale o to cennější. Upekla se totiž na hřišti Kloppova Liverpoolu. Sebevědomí ale zasadila ránu porážka v FA Cupu s Newportem ze čtvrté nejvyšší anglické soutěže. Špatné období odnesl Claude Puel, který u Leicesteru působil přes rok.

Mač „lišek“ proti Brightonu, kdy pozici šéfů lavičky krátkodobě zastávali trenéři Mike Stowell a Adam Sadler, už Rodgers sledoval přímo na tribuně King Power Stadium po boku viceředitele klubu Aiyawatta Srivaddhanaprabhy.

Novoroční mizérie stále neteleportovala tým ze střední Anglie do sestupové zóny. Z jedenáctého místa hledí na tato nelichotivá místa s jedenáctibodovým náskokem. I díky úterní výhře má Rodgers klid na práci. Podle zmíněné interpretace Suttona možná až moc velký.

A jak bude vzpomínat Rodgers na svoji téměř tříletou štaci ve Skotsku? „Moc rád jsem tam trénoval hráče. Během posledních tří let jsme byli na cestě velkého úspěchu,“ uvedl Rodgers k tomu, že ho nic ze skotské metropole nevyhánělo. „Rozhodně nebyl důvod utíkat. Celtic je obrovský klub, který je známý po celém světě,“ dodal ke svému konci u „The Celts“.

Leicester oficiálně Rodgerse představí na páteční tiskové konferenci. Pak už přijde na řadu nedělní debut v pozici trenéra mistra Premier League ze sezony 2015/16. Spolu s manažerem čeká premiéra také stopera Kolo Tourého, jehož si Rodgers dovedl z Celtiku. Co předvede tým ze střední Anglie pod novým manažerem proti Watfordu?