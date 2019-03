K životní sezoně žene Maného minulost: Utekl jsem hladu a chudobě | iSport.cz

V minulé sezoně zažil nejlepší ročník své kariéry Mohamed Salah, teď si takovou jízdu užívá Sadio Mané. Sedm kol před koncem má na kontě už sedmnáct ligových branek, což je jeho nové osobní maximum. Skromnou hvězdu může těšit mnohé, vynachválit si nemůže například přístup trenéra Kloppa.

„Trenér mi věří od první chvíle, co jsem do Liverpoolu přišel,“ řekl Mané, který před příchodem do „Reds“ oblékal dres Southamptonu. „Snažím se mu to v každém zápase vrátit.“

Hnacím motorem pro senegalského útočníka je i jeho životní příběh. Vyrostl v chudých podmínkách. „Ne všichni afričtí chlapci se stanou profesionálními fotbalisty v Evropě. Od hraní na ulicích Dakaru jsem ušel dlouhou cestu. Vzpomínky na to mi pomáhají, abych se nikdy nevzdal,“ řekl Mirroru africký kanonýr.

„Nebyla to jednoduchá cesta, ale když chcete uprchnout před hladem a chudobou, děláte zázraky, abyste přežili. A když vidíte příležitost, jdete po ní,“ motivoval svoje potenciální nástupce hráč, který si v Evropě prošel francouzskými Métami a rakouským Salcburkem, než zamířil do Anglie.

Tam se teď snaží Liverpoolu vystřílet titul. A ví, že v těsném souboji s Manchesterem City už „Reds“ nesmí zaváhat. „Musíme vyhrát všechny zápasy a čekat, až City zaváhá,“ zavelel Mané.