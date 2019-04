Liverpool v boji se City, změnil styl hry i přestupy. Bude titul po 30 letech? | iSport.cz

Být na přelomu druhého tisíciletí fanouškem Liverpoolu není vůbec snadné. Internetový portál www.sinceliverpoollastwonatrophy.co.uk vás o tom přesvědčí. Stačí mu pouhé tři otázky. Ta první: Jak dlouho uplynulo od chvíle, kdy Liverpool vyhrál trofej?

Hned pod tím na počítadle naskakuje přesný čas. V době uzávěrky tohoto vydání magazínu to bylo 7 let, 37 dní, 19 hodin, 35 minut, 30 vteřin.

Nemůžete přehlédnout ani malý šťouchanec: Bylo to proti mocnému Cardiffu! Ten Liverpoolu podlehl ve finále FA Cupu 26. února 2012 v penaltovém rozstřelu.

Druhá otázka: Jak dlouho uplynulo od chvíle, kdy Liverpool vyhrál Premier League?

Tady se to obejde bez počítadla. Stačí, aby na vás zakřičelo z displeje jedno slovo: NEVER. Nikdy. S polopatickým dodatkem: Ano, mocní Reds ještě nemají vítězství v Premier League (její první ročník se uskutečnil v sezoně 1992/93).

Navrch pro srovnání bilance počtu titulů v Premier League rivalů: Manchester United 13, Chelsea 5, Arsenal 3, Manchester City 3, Leicester a Blackburn 1.

Historické drama

A otázka číslo tři: Jak dlouho uplynulo od chvíle, kdy Liverpool vyhrál ligu?

Počítadlo: 28 let, 334 dní, 20 hodin, 28 minut, 45 vteřin.

Samozřejmě že ani tady nechybí ironický dovětek. Jaký? Od okamžiku, kdy Liverpool naposledy vyhrál ligu, podepsal Peter Schmeichel smlouvu s Manchesterem United, vyhrál s ním 5x ligu, odešel do penze. A má syna, který vyhrál ligu s Leicesterem.

Dokdy tohle budou muset liverpoolští fanoušci kousat? Do jednoho věří, že nejpozději do 12. května 2019. Ten den příznivci Kloppova bratrstva počítají na Anfieldu s velkolepou mistrovskou veselicí.

Posměváčci si o tom myslí své. A liverpoolskému klanu nabízejí útěchu: Nebojte, nejdelší pauzu mezi tituly ještě netrumfnete. Blackburn Rovers si mezi ligovými primáty udělali přestávku 81 let.

Kdo se bude smát jako poslední?

To by si troufl předpovědět jedině Všeználek.

My ostatní si to nedovolíme. Třeba proto, že ke změně na prvním místě tabulky došlo v této sezoně už 25x, což se od roku 1945 stalo teprve podruhé.

Také proto, že 82 bodů, které nastřádal Liverpool během 33 kol, je nejvyšší zisk za tohle období v historii. Ale žádný trhák se nekoná. Naopak, pokud Manchester City, který má v tabulce zápas k dobru, zvládne dohrávku, bude se měnit pořadí na špici pošestadvacáté a Reds budou mít rázem v průběžném součtu o bod míň.

„Je to náročná sezona pro každý tým. Na Ligu mistrů potřebujete 70-75 bodů a na titul přes devadesát. My jsme v závodě o titul a to je krásné,“ pravil kouč Jürgen Klopp.

No, jo, ale co když už Guardiolův výběr, v očích expertů momentálně nejkvalitnější mužstvo na světě, neškobrtne? V tom případě by obhájil mistrovskou korunu.

„Umím si představit lidi, kteří nevěří, že Citizens můžou klopýtnout, ale mě to nezajímá,“ reagoval Klopp. „Nesázím, takže mě nezajímají ani aktuální kurzy. Zabývám se jen naší hrou. A my se budeme snažit vyhrát všechny zbylé zápasy. Uděláme pro to všechno.“

Dvakrát po sobě to teď prokázal.