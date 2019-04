Hazard má namířeno do vysněného Realu. Otázka dnů, píší ve Španělsku | iSport.cz

Neustále udivuje nevídaným fotbalovým umem – ohromnou rychlostí s míčem, bleskovými změnami směru a absolutní kontrolou balonu. To vše v podání Edena Hazarda bylo poslední roky vidno především na Ostrovech, nyní ale osmadvacetiletý ofenzivní tahoun zamíří dost pravděpodobně na jih. Real Madrid by měl Belgičana podepsat již v blízkých dnech. Cena přestupu by neměla být ani poloviční oproti částce, kterou Chelsea požadovala loni. O to se zasloužilo hostování Matea Kovačiče.