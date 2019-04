Fanoušci United volí mezi dvěma zly: Přesto se shodli, u koho strpí titul | iSport.cz

Sezona Premier League se pomalu blíží do finiše. Ten bude oproti předešlým ročníkům nesmírně napínavý. Tři kola před koncem ještě stále není rozhodnuto o třetím sestupujícím, jistotu kvalifikace do základních skupin Ligy mistrů mají zatím pouze dva celky – Liverpool a Manchester City. Ty si to mezi sebou rozdají o titul.

V současné chvíli má blíže ke kýžené trofeji tým Jürgena Kloppa, už večer ale může být všechno jinak. „Citizens“ čeká dohrávka, v níž můžou smazat dvoubodovou ztrátu na svého soka a vrátit se zpět na vedoucí příčku. Mají vše ve svých rukách.

Nebudou to však mít vůbec jednoduché, čeká je odvěký městský rival. Představí se na Old Trafford, svatostánku Manchesteru United. Ačkoliv se dá očekávat řada vyhrocených situací, hosté se tentokrát nemusejí obávat bouřlivé atmosféry. Část fanoušků „Rudých ďáblů“ se v případě nepříznivého výsledku nebude zlobit.

Důvod? Raději pohár ve vitríně City, nežli v moci Liverpoolu. Jak je známo, pro United je vůbec největším fotbalovým nepřítelem právě klub z Anfield Road. Toho je si vědom také anglický reprezentant Kyle Walker, který obléká modrý dres. „Fanoušci United jsou samozřejmě v těžké situaci. Když jsem ale venku na procházce se svými psy, přicházejí ke mně a říkají: Ať ligu vyhraje radši City než Liverpool,“ prohlásil.

Fanoušci United přejí rivalovi

Jeho výrokům lze věřit. Britský deník The Guardian oslovil před derby pět fanoušků United s tím, jakému mužstvu více přejí mistrovské oslavy. Jejich odpověď byla jednotná.

„City nedávno vyhráli tituly, byl bych raději, kdyby už žádné nezískali. Ale představa, že vyhraje Liverpool, mě děsí. Oni prostě nemůžou vyhrát. Nejhorší věc, co se může stát: Liverpool vyhraje ligu, nebo City bude mít treble a my skončíme pátí,“ uvedl první z nich.

„Radši uvidím, jak ligu vyhraje Manchester City. Naši přátelé z M62 (silnice směrem na Liverpool, pozn. red.) jsou momentálně dva tituly v historickém pořadí za námi, rád bych to tak nechal. City se pohybují na hranici pěti až šesti titulů. To mě děsí méně, než nadvláda Anfieldu pod vedením Jürgena Kloppa,“ doplnil jej další.

„Dávám přednost City, ligu vyhráli jen párkrát. Liverpool je pro nás něco jako rivalita mezi Barcelonou a Realem nebo Celtikem a Rangers. Má fanoušky všude, to u City nehrozí,“ přiznal fanoušek, který United viděl na vlastní oči poprvé v roce 1957.

„Myšlenka na léto, pokud Liverpool udělají titul, je nesnesitelná. Vidět se radovat City není nikdy dobré, ale rozhodně bychom o tom neslyšeli každých pět minut jako v případě výhry Liverpoolu. To by bylo strašné,“ doplnil jeden z držitelů permanentní vstupenky s tím, že v pohodě skousne případný treble City. „Když nemají titul v Lize mistrů, nejde to tak ani počítat.“

„City je pro mě menší zlo. Liverpool je historický nepřítel, vždy rád vidím, když selže. City jsou poměrně úspěšní, ale mají daleko k tomu, aby se nám historicky vyrovnali," uzavřel poslední dotázaný.

Samozřejmě se nedá čekat, že by domácí fotbalisté duel vypustili. Mají extra motivaci. Na ligový triumf sice dosáhnout nemohou, díky zaváháním Chelsea a Arsenalu se jim ale naskytla možnost probojovat se mezi top čtyřku a na konci sezony oslavit postup do Champions League, což se před příchodem norského kouče Ole Gunnara Solskjaera na lavičku zdálo jako sci-fi.

Hostům, kteří jsou v očích bookmakerů jednoznačnými favority, bude scházet klíčový záložník Kevin de Bruyne. Dokáží jej nahradit, připíší si jedenáctou ligovou výhru v řadě a přiblíží se mistrovskému titulu? Derby o Manchester startuje ve 20:45.