Postup Aston Villy! Fandil princ William, hvězda v šílených kopačkách | iSport.cz

Málo se to mezi fotbalovými fanoušky ví, ale finále play off Championship (druhé anglické ligy) je nejvýnosnější zápas na světě. Jeho vítěz si totiž odnese domů v průběhu následujících tří let zhruba 170 milionů liber. Pro porovnání – vítěz finále Ligy mistrů mezi Tottenhamem a Liverpoolem dostane na prize money za celý ročník nejprestižnější evropské soutěže 108 milionů eur. Rozdíl mezí výhrou a prohrou ve finále činí pouhopouhé čtyři miliony eur.

Do letošního finále se prokousaly dva nejníže nasazené celky. Aston Villa skončila po šestačtyřiceti utkáních na pátém místě a svoji vstupenku do Wembley si vykopala až po nervydrásajícím penaltovém rozstřelu proti West Bromwich Albion. Až šesté Derby County zase šokovalo třetí Leeds United pod vedením Marcela Bielsy, který na jeho hřišti vypráskalo 4:2. To všechno přesto, že první duel prohrálo Derby doma 0:1. „Berani“ byli prvním týmem v historii druhé anglické ligy, kterému se povedlo uspět po domácí porážce v prvním zápase a vydobýt si postup.

Utkání bylo z pohledu anglického fanouška speciální také z jiného pohledu. Postavily se proti sobě totiž dvě legendy anglické kopané a londýnské Chelsea – Frank Lampard a John Terry. První jmenovaný dotáhl Derby až do finále ve Wembley, ten druhý dělá asistenta trenéru Aston Villy Deanu Smithovi.

Samotné utkání bylo, jak už je u finále zvykem, zpočátku velice opatrné. Aston Villa vystřelila na branku až ve 44. minutě a hned z toho byl gól. Hlavou se prosadil nizozemský útočník Anwar El-Ghazi, který před sezonou přišel z francouzského Lille.

Druhou branku pak „Villans“ přidali po změně stran. V 59. minutě podběhl míč tečovaný vysoko do vzduchu brankář Derby Kele Roos a skotský záložník John McGinn upravil skóre na 2:0 pro Aston Villu. Derby už dokázalo pouze snížit deset minut před koncem, když se trefil Martyn Waghorn. Po závěrečném hvizdu tak mohli hráči Aston Villy slavit kýžený návrat do Premier League, na který někteří hráči tradičního anglického klubu čekali dlouhé tři roky.

„Je to skvělý pocit. Abych byl upřímný, kluci jsou úžasná parta. Věřím, že tlak je něco, co jsme cítili každý den a smířili jsme se s tím, když jsme dennodenně tvrdě pracovali. Rozdíl mezi námi a Derby byl v očekáváních. Máme teď dva majitele, kteří nemají hluboko do kapsy a vypadá to, že v klubu zůstanou delší dobu. Potenciál Aston Villy je v současné době obrovský,“ komentoval postup do Premier League kouč Aston Villy Dean Smith, který klubu odmala fandil. „Máme fanouška Aston Villy, co nám dělá dresy, fanouška Aston Villy jako manažera a fanouška Aston Villy jako kapitána,“ rozvedl příčiny úspěchu záložník Jack Grealish.

Ten zaujal i volbou své obuvi. Fotografy totiž upoutalo, že klíčový zápas odehrál v šílených roztrhaných kopačkách. "Když jsem se vrátil po zranění, byly nové. Dal jsem v nich pár gólů i asistencí. Tak jsem si řekl, že to jsou mé šťastné kopačky, tak si je musím nechat," vysvětlil středopolař.

Úspěchu Aston Villy přihlížel i její nejslavnější fanoušek, princ William. Góly, které znamenaly návrat jeho milovaného klubu do Premier League, slavil i s bývalým kanonýrem "Villans" Johnem Carewem.

Na druhé straně byly emoce úplně opačné. Někteří klíčoví členové mladého mužstva (třeba Fikayo Tomori a Mason Mount z Chelsea) v klubu byli pouze na hostování a zřejmě odejdou. „Berani“ tak budou zase muset skládat mužstvo od podlahy. „Chci chlapcům poděkovat za to, co předváděli celou sezonu. Co vidíte před sebou, je skupina přátel, která je velmi zklamaná. Vidím je se svěšenými hlavami, a to je pro mě těžké, protože je mám jako partu velmi rád,“ komentoval porážku trenér Frank Lampard.

I kouč Derby však mužstvo může po sezoně opustit. Živě se totiž spekuluje o jeho návratu do Chelsea, s níž Lampard vyhrál všechny myslitelné trofeje, a navíc je historicky nejlepším střelcem klubu. Dveře zpátky „domů“ by mu mohl otevřít odchod trenéra Maurizia Sarriho, který má údajně podle italských zdrojů namířeno do Juventusu.

Jasněji ohledně těchto spekulací může být po finále Evropské ligy tento týden, které Sarriho Chelsea sehraje s Arsenalem. „Jsem manažerem Derby a jsem velmi hrdý na to, že zde mohu pracovat. Mám zde ještě dvouletý kontrakt, miluji práci tady a chtěl bych pokračovat v progresu s Derby,“ okomentoval spekulace Lampard. Ale kdo ví, pokud by se s nabídkou na návrat „domů“ do Chelsea skutečně ozval Roman Abramovič, Lampard by zřejmě příliš neváhal.