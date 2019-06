Pogba o přesunu: Možná přišel čas na výzvu někde jinde. Vyslyší ho Real? | iSport.cz

Ještě krátce po odvolání kouče Josého Mourinha z lavičky United se jevilo, že Pogba je v mužstvu neuvěřitelně spokojený. V klubu se totiž vyčistil vzduch. Dynamický záložník měl s Portugalcem napjatý vztah, jenž gradoval ve chvílích, kdy středoplař přišel o funkci zástupce kapitána nebo byl opomíjen v některých duelech.

Mourinho ho měl dokonce v šatně před všemi spoluhráči shodit tím, že jej označil za virus kabiny. Není proto divu, že situace zašla až do bodu, kdy si vedení klubu muselo položit jednoduchou otázku. Skončí buď Pogba, nebo Mourinho? A poroučel se trenér.

S příchodem nového trenéra Ole Gunnara Solskjaera se ale záložníkova pozice dramaticky změnila. Znovu dostal důvěru, na hřišti přestal být svázaný taktickými pokyny a jeho výkony šly rapidně nahoru. Vztah kouče a klíčové hvězdy United však měl po nevýrazných výsledcích významně ochladnout.

"Rudí ďáblové" nedokázali zvítězit v žádném z posledních šesti klání a katastrofální konec sezony orazítkovali porážkou 0:2 se sestupujícím Cardiffem. Klub se navíc neprobojoval do Ligy mistrů a v Premier League skončil až na šesté příčce.

Pogba pak podle zpráv prosakujících z kabiny United již nevěří vizi, že Solskjaer dotáhne tradiční celek znovu na vrchol. Spolu s tím měl i přímo kritizovat zvolenou taktiku a spoluhráčům se údajně svěřil, že klub neudělal za posledních sedm let žádný progres. Zároveň měl Pogbův agent Mino Raiola zrušit schůzku s vedením klubu ohledně prodloužení kontraktu platného do roku 2021.

Miliardový přesun?

A zdá se, že všechny zmíněné střípky vygradovaly do následujícího vyjádření.

„Za sebe můžu říci, že jsem v Manchesteru strávil tři roky, při nichž jsem se měl skvěle. Nastaly některé dobré i špatné momenty. Jako kdekoliv jinde. A po této sezoně a všem, co se stalo… Myslím, že by pro mne mohl být dobrý čas na novou výzvu někde jinde. Nad tím přemýšlím. Mít novou výzvu někde jinde,“ svěřil se Pogba upřímně na reklamní akci v Tokiu.

Otevírá se tak cesta k miliardovému přestupu.

Otázkou však je, do jakého celku může výstřední fotbalista zamířit. Jako nejrelevantnější možnost se zdá být přesun do Realu Madrid. Stačí zavzpomínat na březnové vyjádření Pogby o možném zájmu královského klubu.

„Vždy jsem říkal, že Real Madrid je snem pro každého. Je jedním z největších klubů na světě. Trénuje jej Zinédine Zidane, což je sen pro každé dítě a pro všechny, kteří mají rádi fotbal.“

A právě toto vyjádření komentoval o několik dní později i samotný Zidane.

„Pogbu mám moc rád a nejde o nic nového. Znám ho osobně a je jiný. Do hry přidává něco, co dovede jen pár hráčů na světě. Je záložníkem, který ví, jak bránit a rovněž útočit. Ale není mým hráčem, je v Manchesteru. Vždy ovšem říkal, že mimo Manchesteru jej Madrid vždycky zaujímal. Takže až jeho angažmá v United skončí, proč by nešel sem do Realu?“

Kontakt s Realem již proběhl

Zdroje renomovaného portálu ESPN pak přitakavájí, že agent Mino Raiola byl v častém kontaktu s prezidentem královského klubu Florentino Perézem napříč několika posledními roky právě kvůli možnému transferu někdejšího odchovance United. Pogbovi blízcí se obdobně shodují i na skutečnosti, že kdyby jej Manchester nechtěl prodat, Pogba je schopen pokusit si změnu angažmá vynutit silou.

"Rudí ďáblové" za Pogbu v roce 2016 vysázeli Juventusu 105 milionů euro, tedy v přepočtu 2,7 miliardy korun. A je více než jisté, že na dalším přesunu rozhodně nebude tratit.

Donedávna se věřilo, že suma požadovaná vedením "Red devils" za světového záložníka se pohybuje kolem 180 milionů euro, tedy zhruba 4,6 miliardy korun. Situace se ovšem Pogbovým vyjádřením může radikálně změnit.

Hráče, který sám touží po změně klubu, je totiž logicky možné získat snáze. Rovněž může do přestupové ceny zasáhnout i dotažený transfer Edena Hazarda, který vysál z pokladny královského klubu 100 milionů eur, v přepočtu 2,5 miliardy korun.

Následující kroky Pogby ovšem nemusí jít nutně do Realu. Nabídku totiž zvažuje i italský Juventus, který by byl také schopen nahromadit potřebnou sumu. V minulosti se objevovaly i zvěsti o zájmu bohatého PSG. Vše však spěje k následujícímu scénáři.

Jediná nabídku, kterou Pogba zváží, bude ta od Realu.