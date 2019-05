Poborský mezi legendami United! Vedl ho Ferguson, Beckham v TOP formě | iSport.cz

Jeden velikán vedle druhého. Jinak snad ani nelze vystihnout seskupení bývalých fotbalistů, které v neděli pobíhalo po trávníku Old Trafford. Hrálo se zde totiž utkání mezi legendami Manchesteru United a Bayernu Mnichov (5:0), které bylo vzpomínkou na 20 let starý Treble (prvenství v Premier League, FA Cupu i Lize mistrů) anglického celku. Nechyběl ani Karel Poborský, který oblékal dres „Red Devils“ v letech 1996-1998.

Bývalý hráč Sparty, Slavie či Českých Budějovic se představil po boku světových star jako Jaap Stam, Peter Schmeichel, Gary Neville či Dwight Yorke. Ve výběru legendárního kouče Alexe Fergusona nechyběl ani současný trenér A týmu United Ole Gunnar Solskjaer, který sice začal jako střídající hráč, ale už ve 4. minutě nahradil Andyho Colea a vzápětí se hned zapsal mezi střelce.

„Když jsem se dozvěděl, že se odehraje toto utkání, mé myšlenky okamžitě směřovaly směrem k hráčům. Jak budou vypadat? Mají už šedivé vlasy? Nebudou mít nadváhu? Budou ještě vůbec schopní ukopnout míč?“ uvedl Alex Ferguson.

Největší ohlas však vzbudilo vystoupení ve své době nejpopulárnějšího anglického fotbalisty Davida Beckhama. Ten i ve svých 44 letech ukázal, že to stále má v noze. Nejen, že v závěru upravil na konečných 5:0, ale své spoluhráče zásoboval během celého utkání parádními pasy.

David Beckham is 44 years old and he's genuinely better than some of our current players. His performance yesterday was spectacular. Class is permanent. ❤ pic.twitter.com/Zn8TfUNyw2