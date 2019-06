Pogbova zpověď: Islám mě dělá lepším člověkem. Prozradil, jak uvěřil | iSport.cz

Manchester United ani Pogba za sebou mají nevydařený ročník. Francouzský záložník hlavně pod koučem Mourinhem zrovna nezářil, nakonec během sezony zaznamenal v 35 zápasech Premier league 13 gólů a devět nahrávek, za devět startů v Lize mistrů stihl dva góly a asistenci, ve třech utkáních FA Cupu zaznamenal o jednu trefu méně.

Ole Gunnar Solskjaer, který vystřídal na lavičce The Red Devils zmiňovaného portugalského stratéga, začal svému svěřenci na rozdíl od předchůdce věřit a Pogbovy výkony nabraly vzestupnou tendenci. Očekávaných kvalit ale v konečném součtu ani tak nedosáhly, tým se trápil a sezonu ukončil pouhými dvěma výhrami z posledních 12 zápasů.

I přesto se ozval madridský Real, který se o služby mistra světa roku 2018 zajímá.

Pogba o sobě navíc tvrdí, že se změnil i jako člověk. A k tomu mu prý pomohl právě islám, ke kterému kovertoval už před nějakou dobou. „Ptal jsem se sám sebe na spoustu otázek... Začal jsem si dělat takový osobní výzkum," prozradil v podcastu The Times New Life. „Jednou jsem se modlil s mými přáteli a cítil jsem něco zvláštního. V tu chvíli mi bylo vážně dobře, a tak už jsem nepřestal," popsal, jak se vyvíjel jeho vztah k víře. I když jeho matka byla muslimka, on sám islám dlouho nepraktikoval.

Francouzský reprezentant se každopádně v osobním životě zásadně zklidnil - místo divoké dovolené v Los Angeles, jaké si dopřávali s Romelem Lukkakem v letech 2016 a 2017, se radši během Rammadánu vydal opět do Mekky.

„Být muslimem pro mě znamená všechno, co mě činí vděčným. Změnilo mě to... Náboženství mi pomohlo v tom, abych si uvědomil určité věci. Možná jsem teď uvnitř klidnější," přiznala hlavní tvář United pokorně.

„Islám není image. Nejsou to obrázky, které všichni vidí - terorismus. Opravdová víra je něco úplně jiného, než jak se ukazuje v médiích - a je to krásné," poznamenal. „Musíte to poznat, každý může najít propojení," usmíval se.

Pogba se na pouť do Mekky v Saudské Arábii, kterou každoročně absolvuje víc než dva miliony muslimů, vydal s obráncem Chelsea Kurtem Zoumou minulý měsíc. „Nepiju alkohol a navíc jsem se stal nedávno otcem. Mám hodně přátel, kteří jsou muslimové, neustále se spolu o tom bavíme... Myslím, že mi přijetí islámu pomohlo, abych se lépe soustředil."

„Musíte se modlit pětkrát denně, což je jeden z pilířů islámu. Je to něco, co prostě děláte. Prosíte o odpuštění a ukazujete vděk za vše, co máte - zdraví a tak dál," pokračoval Pogba. „Náboženství otevřelo mou mysl a dělá mě, doufám, i lepším člověkem. Daleko víc vás nutí přemýšlet o posmrtném životě."

Dále záložník, který byl po přestupu do Manchesteru dokonce nejdražším hráčem planety, poznamenal, že islám není o násilí. „Život je test. Stejně jako když jsem tu s vámi. I přesto, že nejste muslim, jste lidská bytost. Máte normální vztahy a respektuji vás za to, jaký jste. Za vaše náboženství, barvu pleti i všechno ostatní," vysvětloval šestadvacetiletý Francouz.

„A přesně takový islám je. Klíčové je mít respekt k lidskosti a všemu ostatnímu," uzavřel svou zpověď.