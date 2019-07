Proč je Klopp král? Zbraní je smích i selský rozum. S hráči mluví i o Bohu | iSport.cz

Fanoušci Liverpoolu už ho žerou víc než Beatles. Ponořme se tedy lehce do jeho světa. Zaplněný tiskový sál na Anfield Road v říjnu 2015 netrpělivě vyhlíží rošťáka se strništěm na tváři a čertovskými plamínky v očích. Bude legrace. Taky že je.

„Lidé v Německu mi toho napovídali tolik špatného o britských novinářích. Je na vás, abyste mi ukázali, že jsou to lháři,“ pronáší anglicky usměvavý Jürgen Klopp. Vzápětí přidává: „Moje máma teď sedí doma u televize, nerozumí ani slovu, ale je na mě hrdá.“

To je celý on. Kam vkročí, strojenost a nuda ihned berou kramle. V Dortmundu jednou při obchůzce trávníku po prudkém lijáku skočil oběma nohama do kaluže, aby ohodil ředitele Zorca v nažehleném obleku. Při rozlučce s Vestfálskem prošel špalírem, který mu nachystali hráči. Pak ale nepokračoval do útrob stadionu, nýbrž zezadu oběhl slavobránu a ovace si vychutnal ještě jednou. Když shodil na tiskovce v Anglii nechtěně mikrofon ze stolu a viděl, jak v první řadě zezelenal chlapík, pohotově pronesl: „Sorry, to je asi váš.“ Zvedl ne zrovna levnou věc ze země a pofoukal ji.

Andrew Robertson, liverpoolský bek, má pro svého trenéra tuto charakteristiku: „Je to lídr, který velmi chytře používá humor. Pokud cítí, že jsme nervózní, řekne nám vtípek nebo nahodí ten jeho velký smích a uklidní nás. Fantastický manažer, který přesně ví, co a kdy udělat. On je tak dobrá osobnost, že pro něj na hřišti chcete udělat všechno.“

Klopp tímhle komplimentem určitě nepohrdne. Pochvalám od hráčů dává velkou váhu. „Tajemství úspěchu manažera Alexe Fergusona je odtajněno, když slyšíte, co o něm říkají jeho svěřenci. Mohla jim přistát bota na obličeji jako Davidu Beckhamovi, ale stále jsou vděční, že je trénoval Sir Alex. To je největší čest a uznání, kterého se může trenér dočkat,“ zdůrazňuje.

On ještě tak úspěšný není. Ovšem nedokázal toho málo. Jakmile završil hráčskou kariéru v druholigovém Mainzu, kterou zhodnotil slovy, že lituje diváky, že každou neděli museli 11 let chodit na Kloppa,