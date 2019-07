Lamparda těší množství mladíků v Chelsea. Z Derby bere asistenty | iSport.cz

S „blues“ vyhrál, co se dalo – Ligu mistrů, Evropskou Ligu, třikrát Premier League, čtyřikrát FA Cup a dvakrát ligový pohár. Navíc je Frank Lampard stále jejím historicky nejlepším střelcem s 211 góly. K tomu mu pomohlo i to, že nastřílel v deseti po sobě jdoucích sezonách deset a více gólů.

Stamford Bridge opustil v červnu 2014, kdy přestoupil do New York City, odkud následně hostoval v Manchesteru City. Nyní ho ale v Chelsea čeká úplně jiná výzva. Klub ho po jeho premiérové trenérské štaci u Derby County angažoval na post hlavního kouče. „První rok v této funkci jsem si užil. Jsem odhodlaný pokračovat dál. Očekávání u Chelsea zůstanou vždy vysoká i vzhledem k úspěchům z posledních patnácti let, což se mi líbilo už jako hráči,“ konstatoval Lampard.

V první sezoně u „blues“ však nečeká „Frankieho“ nic snadného. Klub má pozastavené přestupy, navíc značně oslabil odchodem Edena Hazarda do Realu Madrid. Jedinou posilou, kterou Chelsea stihla před zákazem podepsat, je útočník Christian Pulisic. Ve složení kádru však Lampard problém nevidí. „Je zde pěkná rovnováha mladých a starších hráčů. Současným množstvím mladých hráčů jsem nadšený. Těším mě, kolik kluků se do A-týmu dostalo z akademie,“ uvedl nový kouč londýnského celku.

Lampard neopomněl ani na svého posledního zaměstnavatele. „Chtěl bych poděkovat speciálně Melu Morrisovi, řediteli Derby, hráčům, zaměstnancům a všem, kteří jsou spojení s tímto klubem. Rok tam byl pro mě fantastickým zážitkem a zkušeností. Cítím se poctěn, že jsem mohl vést tak prestižní klub. Nejvíc ze všeho chci poděkovat fanouškům, kteří mě i tým podporovali ode dne, kdy jsem přišel. Přeji vám do budoucnosti hodně štěstí,“ popřál Derby Lampard.

To, jak moc mu působení v Derby County sedlo, naznačuje i fakt, že si do Chelsea přivedl oba své tamějští asistenty Jodyho Morrise a Chrise Jonese.

