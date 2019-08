Ronaldo doporučil Dybalovi United. Přátelská rada, nebo šibalský tah? | iSport.cz

Hvězdný Cristiano Ronaldo měl podle Daily Mail svému spoluhráči Paulu Dybalovi říci, že chce-li se stát šampionem, je Manchester United tím pravým týmem pro něj. Vždyť i on sám se v něm během šesti let vyšvihl mezi největší hvězdy zelených trávníků.

Vše se mělo odehrát po Argentincově čtvrtečním návratu z Copa América zpět do Turína, kdy měl 25letý útočník požádat CR7 na WhatsAppu o radu ohledně přestupu na Old Trafford.

Pro United, kteří o Dybalu velmi stojí, je Ronaldova podpora možná tím nejdůležitějším krokem k finalizování velké výměny. Vždyť po sportovním řediteli Fabiu Paraticim a viceprezidentovi Pavlu Nedvědovi je hvězdný Portugalec považován za nejsilnější hlas v Juventusu a jeho rady tak nejsou brány na lehkou váhu.

To, jak přesvědčivý dokáže Ronaldo být, se ukázalo na začátku léta, kdy po zápase Ligy národů „hodil řeč“ s nizozemským talentem Matthijsem de Ligtem. O 19letého stopera se tehdy přetahovala řada evropských velkoklubů jako Barcelona, PSG či Manchester United, ale CR7 mu doporučil Juventus. No a jak doporučil, tak se také stalo a o pár týdnů později se De Ligt hlásil v Turíně.

Je zřejmé, že Dybalův čas ve „staré dámě“ se chýlí ke konci. Mladý Argentinec touží po nové výzvě, v níž prokáže své kvality a Ronaldova slova by měla potlačit veškeré jeho pochybnosti o transferu na Old Trafford. Ten se totiž strachuje, aby jeho kariéru neovlivnilo například to, že nebude hrát Ligu mistrů, ale pouze Evropskou ligu.

Zároveň však vyvstává napovrch otázka, zda nejde tak trochu o šibalský tah. Nový kouč Juventusu Maurizio Sarri je totiž velkým obdivovatelem Romela Lukaka, který by měl být součástí přestupu Dybaly a měl by zaplnit díru, která po Argentincově odchodu v kádru italského mistra vznikne. Přeci jen v jeho dresu nastřílel v 182 zápasech 78 gólů.

Ať je to jak chce, tak se zdá, že po deseti letech, kdy Cristiano Ronaldo z Anglie odešel, mu budou moct být fanoušci a vedení Manchesteru United opět vděční za jeho služby. Pokud totiž k přestupu Dybaly dojde, bude zřejmé, že v něm klíčovou roli sehrála i portugalská star. Samotní „rudí ďáblové“ ale také nezahálejí a měli vyhovět platovým podmínkám Argentince. Ten by tak v případě uskutečnění transferu měl inkasovat 10 milionů euro za sezonu, tedy nějakých 256 milionů korun.