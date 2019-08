Kouč mládeže Juve hledá v Česku. Ronaldo junior? Teď si užíváme tátu | iSport.cz

V osmdesátých letech měl Michela Platiniho, pak Roberta Baggia, Zinedina Zidana, to už se zapojil Alessandro del Piero, k němu Pavel Nedvěd, a teď je nejvíc asi Cristiano Ronaldo. Juventus a jeho ikony posledních čtyř dekád. Třeba i takové superhvězdy chce najít a vychovat Nicoló Sarti a jeho kumpáni z akademie „staré dámy“.

Dá se to? Když je tedy řeč až o takových jménech...

„Dá, ovšem má to háček. Už se opravdu musíte dívat po celém světě, mít rozsáhlý skauting. Máte v zásadě tři možnosti: buď si toho hráče vychováte, ať už přijde z náboru, nebo z jiného klubu na přestup ve velmi brzkém věku. Nebo koupíte někoho jako budoucí investici, už ne tak mladého, třeba ve dvaceti, a necháte ho zvyknout si na prostředí, na všechno, a on doroste. Nebo vydáte spoustu peněz za posilu pro áčko.“

Mohl by to teoreticky být třeba Cristiano junior, Ronaldův syn?

„Hraje u nás v mládeži, ano. Ale já ho osobně ještě pořádně neviděl, zprávy o něm mám pouze od kolegů trenérů z akademie.“

A jaké vám na něj tedy dávají reference?

„To, že už patří do našeho mládežnického systému, o něčem svědčí. Musí mít schopnosti, předpoklady. Že má tátu skvělého fotbalistu, se u něj tolik nebere, prostě má slavné jméno. Ale taky má svoje fotbalové věci, a podle toho ho posuzujeme. Je ovšem pravda, že si zatím v Juventusu užíváme spíš jeho tátu.“ (smích)

Což je mimochodem jedna z cest, jak Juventus ve své roli jednoho z největších klubů světa posiluje áčko...

„Přesně tak, máme ale i příklad z nedávné doby, uvádíme ho malým klukům jako vzor. Juventusu se povedlo vychovat Claudia Marchisia, byl v klubu od svých osmi let, prošel všemi mládežnickými výběry, až si ho v létě 2007 vytáhl tehdejší kouč Claudio Ranieri do áčka. Z našeho pohledu je to ideální cesta, vychovávat hráče od dětských let, budovat u něj vztah ke klubu. Ale víte, jaký je současný fotbal, hlavně ten profesionální. Aby strávil fotbalista v jednom klubu celou kariéru, to už se dneska skoro nevidí, je to téměř nereálné.“

Něco takového ostatně nastává u nové hvězdy Moise Keana. Ve svých devatenácti letech odehrál v minulé sezoně za Juventus sedmnáct ligových zápasů, dal sedm gólů, jenže to vypadá, že odejde do Evertonu.

„Protože nároky na hráče v klubu, jako je Juventus, a jaká je jeho síla, jsou skutečně enormní. Drtivá většina kluků nemá šanci se zachránit.“

Zachránit?

„Přejít do áčka, nebo v něm zůstat. Musí mít potenciál, taky štěstí, pak hraje roli i to, jaký typ hráče to je, a jestli ho zrovna ten trenér potřebuje, jestli má šanci se uplatnit v systému. To může být i případ Moiseho... Ale Juventus funguje i tak, že když spoustu svých hráčů neposune do áčka, mají díky těm nárokům velkou šanci se uplatnit v jiných profesionálních ligových klubech. Hlavní cíl je, aby ti kluci neztratili vášeň, aby pořád měli touhu se zlepšovat. A když budou hrát v jiných týmech, tak aby se poznalo, že tihle prošli Juventusem.“