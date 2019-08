Jak se dělá přestup do Anglie? Český agent řešil transfer za půl miliardy | iSport.cz

Život přináší různá setkání. Když se manažer Martin Říha kdysi spojil s belgickými kolegy, ještě netušil, jaký jackpot trefil. Jeden z jeho zahraničních spolupracovníků totiž chodil do školy s jistým Hermanem Praetem. Otcem belgického supertalentu Dennise Praeta, kterého Říha přes angažmá v Sampdorii Janov nyní dovedl až do slavné Premier League.

„Bylo to za pět minut dvanáct. V Anglii je na sebe vše navázané, takže když Manchester United koupil za velké peníze Harryho Maguirea a Leicester věděl, že nebude mít problémy s Finančním fair play, pustil se do toho. Nakonec se vše řešilo v posledních 48 hodinách přestupového okna. Hotovo bylo asi hodinu před koncem,“ vysvětluje Říha, proč pětadvacetiletý belgický reprezentant přestoupil na Ostrovy na poslední chvíli.

Zájem o Praeta delší dobu jevily i kluby ze Španělska (Sevilla), Itálie (AC Milán) či právě Anglie (Arsenal). Pětadvacetiletý kreativní záložník si však vybral „lišky“ i s ohledem na svůj další vývoj a do klubu navíc v létě natrvalo přestoupil bývalý spoluhráč z Anderlechtu Youri Tielemans.

Jak k transferu do Premier League došlo a jak probíhají zákulisní jednání? Podle Říhy to není žádná věda. „Bylo to tzv. na klíč. Leicester má relativně krátkou dobu nového trenéra (Brendan Rodgers) i šéfa skautingu, a ti oba chtěli Dennise už nějakou dobu předtím. Jakmile tedy dostali prostředky, šli si pro něho.“

Nijak odlišné nejsou ani jednání ohledně hráčovy smlouvy. „Je to vesměs stejné, jen v klubech jako je Leicester už mají zavedené finanční úrovně a jakmile k nim vy přicházíte, už ví, kam vás zařadí a jak se bude hráč v dalších letech odměňovat. Rozhodně to není tak, že přijdete, řeknete: chci tolik a tolik a jdete pryč. Tak snadné to není.“

Říha, který zastupuje kromě několika hráčů FORTUNA:LIGY i dost cizinců, však tento krok považuje ve své manažerské dráze za klíčový.

„Jakmile děláte přestup do Premier League, nebo se už jen v tom prostředí začnete pohybovat, tak se dostáváte do úplně jiné sféry. Pro každého agenta je taková událost zásadní a dá se říct, že je i klíčem od dveří tzv „velkého cirkusu,“ směje se.

Jelikož se již delší čas pohybuje i na belgickém trhu, má obecný přehled o tom, jaká je poptávka na trhu. Zatímco někteří výjimeční hráči mohli odejít z Belgie přímo na Ostrovy, většina hráčů na to okamžitě nemá. „Do Anglie mohou hned většinou ti, kteří jsou na tom dobře fyzicky. Takže spíš hráči tmavé pleti. I Dennis musel dospět. Odchod do Itálie byl velmi dobrý krok. Zesílil fyzicky a především se zdokonalil po taktické stránce,“ vysvětluje.

A jak je na tom český trh? Vidí na domácí scéně fotbalistu, který by mohl přestoupit přímo do Premier League? „To nejde. Je to utopie. Když absolvent opustí VŠ, také mu hned nesvěří vedení fabriky,“ usmívá se Říha.