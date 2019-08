Lukaku pálil do United: Já byl obětní beránek, ale co hráli Alexis s Pogbou? | iSport.cz

Rozhodně přitom neříkal jen obyčejné fráze. Lukaku se během rozhovoru rozvášnil a ukázal svůj pohled na nešťastné působení v Manchesteru, z něhož zamířil za 80 milionů eur (2 miliardy korun) do Interu Milán.

Belgický útočník věří, že narážky na jeho formu i slabou produktivitu (pouhých 12 branek v 32 zápasech minulé sezony Premier League) byly nespravedlivé.

„Museli si někoho najít. Obětní beránek mohl být buď Pogba, Alexis, nebo já. Byli jsme ve hře jen my tři a rozhodli se pro mě," začal Lukaku. „Hodně lidí si myslí, že jsem prostě neměl být součástí klubu. Takový pocit mám z konverzací, u kterých jsem byl. Prostě to vím," pokračoval.

„Směju se tomu... Když jsem byl v týmu, bylo to všechno na nic, nehráli jsme dobře. Ale jakmile jsem se dostal do národního týmu, zlepšilo se to. Tam jsem byl šťastný," přiznal 26letý útočník.

„Pak je ale asi něco špatně, ne? Nehrál jsem poslední tři týdny sezony a pak další tři týdny, než jsem se dostal do národního týdnu. Kymácel jsem se dál a dál, nikdo si přitom nestěžoval," pokračoval.

United se v minulé sezoně nedařilo, v lize skončil až šestý, což mu zaručilo pouze Evropskou Ligu. Lukaku přitom přiznal, že nehrál dobře, ale i dál trvá na tom, že nebyl jediný. „Hlásím se, nehrál jsem nejlepší fotbal, ale nemyslím, že bych byl jediný. Takových hráčů jsme měli v týmu víc," komentoval.

„Museli najít viníka. Když chtějí hodit vinu na mě, nasr*t (f*ck it). Vím, čím jsem si prošel a pořád jde jenom o fotbal. Teď hraju, ale v jednom bodě se seberu a půjdu dělat něco jiného. Pro mě to jsou jenom s*ačky (v originále s*it)," nebál se Lukaku použít ostřejších výrazů.

Belgický reprezentant se musel vyrovnávat i s výměnou trenérů. Pod portugalským temperamentním koučem José Mourinhem se cítil dobře, v půlce sezony ho ale nahradil norský stratég Ole Gunnar Solskjaer, který preferoval v sestavě Marcuse Rashforda.

„Tým má hodně potenciálu na to, aby dokázal velké věci. A mraky talentovaných hráčů taky. Ale není to jen o nich, jde o komplexní stavění týmu. Hodně lidí si nemyslí, že bych mohl být součástí United, a proto říkám, že jestli to tak je, naše cesty se musely rozdělit," věděl útočník, který uznal schopnosti bývalého trenéra a přiznal, že ho i obdivoval.

„Každý s ním měl speciální osobní vztah. Často jsme mezi sebou naráželi na neshody, ale jako muže ho uznávám. Měl jsem ho rád." Právě dohady mohly být důvod, proč si s Portugalcem Lukaku tak seděl. „Možná to je právě to, proč mě má rád i on. Někdy byl vybíravý a pak jsem byl vybíravý i já. Ale je to určitě můj chlap," zakončil s úsměvem útočník, který musí nejdřív vypilovat fyzickou kondici, než se zapojí do prvního utkání v milánském dresu.