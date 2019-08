Po Liverpoolu pauza? Až mi dojdou baterky, rok si odpočinu, říká Klopp | iSport.cz

"Mám jeden problém. Nedokážu věci dělat napůl, funguju podle hesla: 'Všechno, nebo nic'. Až dojdu k závěru, že už na to nemám sílu, tak si dám roční pauzu," uvedl Klopp, který v minulé sezoně s Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů a skončil o bod druhý za Manchesterem City v anglické lize.

"Po pauze se pak rozhodnu, co budu dělat dál. Ale je velmi velká šance, že budu mít dobité baterky a budu moct pracovat tak, jak jsem zvyklý," dodal Klopp, který do Liverpoolu přišel v roce 2015 z Dortmundu. S Borussií získal dva tituly a v roce 2013 ji dovedl do finále Ligy mistrů.