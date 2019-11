Premier League | Mourinho a Tottenham? Rád utrácí, umí trofeje, ale i vysát duši, soudí v Anglii | iSport.cz

José Mourinho je novým trenérem Tottenhamu. Nahradil Mauricia Pochettina • FOTO: Reuters Ta zpráva zahýbala fotbalovým prostředím. José Mourinho je novým trenérem Tottenhamu. Nahradil Mauricia Pochettina, se kterým klub ze severního Londýna ukončil v úterý spolupráci. Portugalcův nástup na lavičku Spurs vyvolal reakce mnoha osobností spojených s Premier League. Co si o něm myslí a co kapitán Tottenhamu Harry Kane vzkázal odvolanému Pochettinovi?

Jamie Carragher, bývalý hráč Liverpoolu „Lidé mu budou předhazovat nepovedené angažmá v Manchesteru, ale podívejte se do jeho CV. Během kariéry byl José ohromně úspěšný, vyhrával trofeje a to je přesně to, co nyní Tottenhamu schází.“ Jamie Garregher před zápasem hvězd mezi legendami Manchester City a all-star týmem Premier League • Foto Reuters

Jamie Redknapp, bývalý hráč Tottenhamu „Je zajímavé sledovat, že do klubu přichází trenér, který rád utrácí peníze, zatímco předseda nikoliv. José je zvyklý přivést si velká jména. Má rád zkušené hráče a mladým moc šancí nedává. Ale vzhledem k jeho úspěchům nelze nic říct proti.“ Jamie Redknapp (vpravo) v dresu Tottenhamu • Foto Profimedia.cz

Sam Allardyce, trenér „José je zpátky s rodinou v Londýně, kde to miluje. Tottenham je velký klub, který mu bude sedět a kde by mohl začít opět vítězit. Kádr je kvalitní a dostatečně talentovaný. Jedná se o obrovskou výzvu. Stále si myslím, že mohou skončit do čtvrtého místa.“ Sam Allardyce věří, že Tottenham by mohl Josému Mourinhovi sedět • Foto Profimedia.cz

Paul Gascoigne, legenda Tottenhamu „Mourinho je neskutečný trenér. Kdybych byl hráčem Spurs, byl bych ohromený tím, že mě bude trénovat. Vždy jsem uznával Sira Alexe Fergusona a Sira Bobbyho Robsona jako nejlepší manažery a José od nich není daleko. O mnoho lepšího kouče neseženete. Brzy postaví hráče na špičky a bude se chtít dostat na level Liverpoolu či City.“ Legendární Paul Gascoine se vrátil na trávník • Foto Profimedia.cz

Alan Shearer, legenda Newcastlu „Pochettinovo odvolání mě překvapilo, když pomyslím na to, co během pěti let dokázal. Mourinho vyčkával na nabídku od velkého klubu a dočkal se. Má schopnosti na to, aby Pochettina předčil a byl ještě úspěšnější.“ Alan Shearer v dresu Newcastlu • Foto profimedia.cz

Ian Herbert, sportovní novinář „To, že Tottenham angažoval Josého Mourinha je šílenství. Je to člověk, který z klubu vysaje život a duši. Zničí vše, co Pochettino postavil."